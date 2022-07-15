ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 79,1% россиян, не одобрили его работу 13,1% респондентов.

При этом о прямом доверии Путину заявил 81,5% граждан РФ, с ними не согласились всего лишь 15% участников опроса.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 4 по 10 июля. В нём приняли участие 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка была построена на основе стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории нашей страны.

Максимальный размер ошибки с вероятностью не превышает 1% для данных собранных в течение 7 дней, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство Россиян скорее поддерживают проведение специальной военной операции нашей страны на Украине.

Так ответили 72% респондентов, при этом 17% – скорее не поддерживают, 11% – затруднились с ответом с ответом. 38% россиян считают, что цель спецоперации – разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории. 20% уверены, что цель спецоперации – защита населения Донбасса, 19% – изменение политического курс Украины и очищение этого государства от нацистов.

При этом 8% считают, что целью спецоперации является оккупация Украины и присоединение её территорий к России.

