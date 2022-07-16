Академик рассказал, за счет чего можно удвоить производство зерна в России

Сейчас все мировые экспортеры зерна активно ищут способы увеличения его производства. Российские селекционеры тоже работают над созданием высокоурожайных и высококачественных сортов. Если их активно внедрять, а также сокращать потери при сборе, которые сейчас доходят до двух центнеров в день, вполне можно получать урожай до 250-300 млн тонн зерна. Об этом в интервью «Научной России» рассказал главный научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка», академик РАН Баграт Сандухадзе.

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«Мы создали сорт "Московская 39", который сочетает высокоурожайность с высоким качеством зерна. После испытаний за рубежом сорт был признан лучшим по сочетанию урожайности и качества зерна одновременно. Он экологически чист, в нем нет никаких вредных добавок, устойчив к болезням», — рассказал Сандухадзе.

Еще одним перспективным сортом, по его словам, может стать «Московская 40», который отличается экологической пластичностью, не подвержен ржавчине и другим болезням растений, и его не нужно обрабатывать химикатами. Он районирован уже в 45 российских регионах, в том числе и в Амурской области. С прошлого года в Центральном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном регионах начали выращивать новый сорт озимой пшеницы «Немчиновская 85», который отличается высоким содержанием белка, высокой стрессоустойчивостью и урожайностью — до 10–12 тонн с гектара.

«С другой стороны, необходимо создать аграриям все условия для полноценной работы: обеспечить техникой и удобрениями. Полноценное обеспечение сельского хозяйства специализированной техникой позволит резко сократить потери зерна, которые сейчас достигают 1,5-2 центнера в день», — подчеркнул Сандухадзе.

Выдающийся российский академик уверен, что Россия вполне способна производить зерна вдвое больше. Сейчас отечественные аграрии получают в среднем до 30 центнеров с гектара, на юге доходит до 70 центнеров. А с использованием новых сортов, по мнению Сандухадзе, можно по всей стране довести урожайность до южного показателя, и тогда общий сбор зерна будет не 150 млн тонн, а 250-300 млн, то есть почти половина всего объема зерновых, производимого в мире.

