Акции недели: Ozon растет на параллельном импорте

За эту неделю индекс МосБиржи упал на 5,08%. Из 41 бумаги, входящей в его состав, только две остались в «зеленой зоне». Это акции Интер РАО, прибавившие 0,15%, и депозитарные расписки Ozon Holdings PLC, подскочившие на 6,01%.

Бумаги Ozon уже не первую неделю входят в группу лидеров: за прошлые семь дней они взлетели на 17,66% и всего на 0,03 п.п. отстали от занявших первое место расписок X5 Retail Group N.V. А с начала июля и вовсе выросли на 26,3% (Индекс МосБиржи потерял за этот период 4,3%).

Интерес к бумагам Ozon на рынке связан с рядом обстоятельств. Прежде всего, по сравнению с максимальными ценами прошлого года они упали более чем в 6 раз, так что их цена стала куда более реалистичной. За тот же период компания сильно выросла, хотя так и не вышла пока на чистую прибыль. Ее общая выручка в I квартале продемонстрировала рост на уровне 90% по отношению к тому же периоду прошлого года и составила 63,6 млрд рублей. При этом капитализация Ozon, исходя из текущих котировок, составляет 230,8 млрд рублей.

Особых сомнений в том, что во II квартале этот рост продолжится, на рынке не было. Сомневаться можно было в том, точно ли (или когда именно) он выльется в появление большой чистой прибыли. Но это обычное явление для акций роста – зачастую их выпускают убыточные компании, в перспективы которых просто верят те, кто их покупает.

Инвесторы, вышедшие из акций «Газпрома» и «Норильского никеля», искали новые идеи и в какой-то момент сосредоточились на ритейлерах. При этом в пользу Ozon говорили последние события: начавшийся еще весной параллельный импорт летом окончательно приобрел законный вид. Соответствующий закон в ответ на санкции, как известно, 28 июня подписал президент РФ Владимир Путин. И Ozon уже начал продавать товары в рамках параллельного импорта. Учитывая место площадки на российском рынке, она вполне может занять отличные позиции и в этом сегменте. Теперь инвесторы надеются, что новые возможности подстегнут рост бизнеса Ozon или, по меньшей мере, не дадут ему в ближайшем будущем слишком замедлиться.

