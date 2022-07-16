Ненасытный аппетит Европы к сжиженному газу бьет по развивающимся странам

Опасаясь прекращения поставок газа из России, Евросоюз в июне впервые получил больше сжиженного газа (СПГ) из США, чем трубного - из России. Неутоляемая жажда СПГ настолько взвинтила цены на него, что развивающимся странам он все больше не по карману. Достаточно сказать, что если импорт СПГ Европой в этом году вырос на 49%, то в Пакистане он упал на 15%. В результате пакистанцы сейчас страдают от веерных отключений электроэнергии.

Как отметил недавно в интервью Wall Street Journal министр нефтяной промышленности Пакистана Мусадик Малик, весь газ в регионе до последней молекулы скупили европейцы, пытаясь снизить зависимость от России.

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Пакистану сейчас не хватает сжиженного газа из-за того, что весь он идет в Европу. Причем, торговцы отправляют в Европу даже газовозы, предназначенные для Пакистана и других азиатских стран.

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По данным Wood Mackenzie, Европа в 2022 году купила СПГ в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Пакистан за это же время импортировал сжиженного газа на 15% меньше, Индия – на 16%, а Китай – более чем на 20%.

«Газовый кризис в Европе высасывает со всего мира СПГ,- объясняет Валери Чоу из Wood Mackenzie.- От этого страдают развивающиеся рынки в Азии, и их страданиям не видно ни конца, ни края».

Впрочем, не все настроены так пессимистично. Reuters, например, сообщил в конце июня, что спрос на СПГ в Азии вновь растет. Некоторые аналитики прогнозируют спад европейского импорта СПГ во второй половине года.

«Мы ожидаем снижения импорта СПГ Евросоюзом, Турцией и Великобританией во второй половине 2022 года по сравнению с первыми шестью месяцами,- говорит глава Capra Energy Тамир Друз.- Снижение составит 16% или 10 миллионов тонн».

Азия, по словам Каушала Рамеша из Rystad Energy, готовится к зиме. Тем не менее, Пакистан на прошлой неделе, хотя и выделил на покупку СПГ миллиард долларов, так и не сумел найти газ. В Индии растет доля электроэнергии, произведенной на угольных электростанциях, а в Бангладеш так же, как в Пакистане, становятся нормой веерные отключения электроэнергии.

Обретают популярность долгосрочные контракты на поставку СПГ. Покупатели понимают, что выгоднее купить сжиженный газ даже по нынешним высоким ценам, чтобы избежать потрясений очень вероятных скачков в ценах в будущем. Рост цен вполне возможен, потому что по газу так же, как по нефти, спрос превышает предложение.

Китай в прошлом году обошел Японию и сейчас является крупнейшим импортером СПГ на планете. Китайские компании в этом году уже подписали 23 долгосрочных контракта на поставки сжиженного газа, по данным Nikkei Asia. Доля покупок СПГ на спотовых рынках сейчас снизилась всего лишь до 39% от всего импорта.

Европа, с другой стороны, всегда крайне негативно относилась к долгосрочным контрактам на поставки углеводородов из-за своих планов по переходу к возобновляемым источникам энергии. Сейчас ситуация меняется. Брюсселю придется пересмотреть свои пристрастия и антипатии из-за Катара. Доха сообщила европейцам, что катарский СПГ они смогут получать только по долгосрочным контрактам. По крайней мере, с американскими поставщиками СПГ, которые тоже предпочитают работать по долгосрочным контрактам, европейцы общий язык уже нашли. К примеру, немецкая компания EnBW подписала в июне долгосрочный контракт с Venture Global на поставку сжиженного газа, а французская компания Engie заключила схожее соглашение с NextDecade.

Долгосрочные контракты – не сулят ничего хорошего для развивающихся стран, потому что условия таких контрактов зачастую не по карману. В отличие от богатых европейских стран, которые «высосав» весь СПГ со спотового рынка, скоро начнут в массовом порядке переключаться на долгосрочные поставки.

Европейцам вынуждены платить больше, чем предлагают конкуренты из Азии. Сейчас главную роль играет спотовый рынок. Цены на газ могут немного снизиться, когда европейцы заполнят свои подземные хранилища газом на планируемые 80%, если это им удастся сделать в нынешней сложной ситуации. До этого же времени у развивающихся стран, которые по примеру Европы решили перейти с угля на газ, мало шансов, что ситуация для них облегчится.

