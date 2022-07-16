Мантурову показали первый прототип электрокроссовера от «Алмаз — Антея»

Вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил «Нижегородский завод 70-летия Победы» (входит в концерн ВКО «Алмаз – Антей»). Там ему представили полнофункциональный прототип электрокроссовера E-Neva, разработанный на Обуховском заводе, сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

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На видео, опубликованном министерством, показано, как министр на территории цеха садится за руль электрокроссовера, выполняет поворот и сдает назад.

О том, что «Алмаз — Антей» разрабатывает гибридный электрогазомобиль стало известно в сентябре прошлого года. Как пояснили Expert.ru в концерне, эта разработка велась в рамках диверсификации производства. Автомобиль может быть укомплектован топливной системой разных модификаций: газово-электрический гибрид с электропередачей CNG; газовый экстендер EV+CNG с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт; и третий вариант — с водородным топливным элементом.

E-Neva — полностью отечественный продукт, созданный на базе беспилотной модульной электрической платформы, которая была разработана специалистами концерна ранее.

В рамках рабочей поездки Мантуров также провел заседание Комитета Совета директоров «Газпрома» по импортозамещению и технологическому развитию, на котором основное внимание было уделено российскому оборудованию для подводной добычи углеводородов, сообщает его пресс-служба.