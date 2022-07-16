Минобороны заявило о больших потерях личного состава ВСУ

В результате высокоточных ударов ВКС России была уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в этом соединении составили более 600 человек. После удара по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — заявил Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении российскими ракетами цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки были уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР.

Российские войска поразили также два взвода РСЗО, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 21 пункт управления и пять складов с боеприпасами. Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и два снаряда РСЗО «Ураган». В воздушном бою были сбиты три самолета ВСУ: два МиГ-29 и один Су-25, а также два вертолета: Ми-8 и Ми-24, учточнил представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

