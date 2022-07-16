Нейрохирург перечислил повседневные привычки, «убивающие» позвоночник

Разрушить позвоночник и подорвать свое здоровье можно не только разгружая уголь и двигая мебель. Привычка сутулиться, сидеть нога на ногу и носить сумку на одном плече сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата не менее негативно, рассказал потралу «Доктор Питер» врач-нейрохирург высшей категории Сергей Кузнецов.

Статья по теме: Главный врач Jaguar рассказал, как правильно сидеть за рулем

«Привычка сутулиться возникает, когда мы подолгу сидим за компьютером. Обычно — из-за неправильной организации рабочего места: неправильно подобранной высоты стола и кресла, расстояния между глазами и экраном и угла зрения. В результате этого меняются естественные анатомические изгибы позвоночника и изгибы его смежных отделов, усиливается грудной кифоз. Соответственно, может измениться биомеханика позвоночника, увеличивается нагрузка на межпозвонковые диски, связки и суставы», — рассказал Кузнецов.

Офисным работникам он посоветовал каждый час прерываться на десятиминутную разминку, чтобы подвигаться. Облегчить ситуацию могут также регулярные занятия гимнастикой для позвоночника, ходьба и плаванье.

Вторая вредная привычка — долгое ношение сумки на одном плече. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки на плечевой пояс и позвоночник, а в детстве способствует нарушению осанки и развитию сколиоза. По словам врача, вес груза на одном плече не должен превышать 3 кг, а еще лучше пользоваться рюкзаком.

Еще одна вредная привычка — долго сидеть в позе «нога на ногу» — приводит к перекосу таза и нагрузка на различные отделы позвоночника становится неравномерной.

Любовь к высоким каблукам способствует изменению центра тяжести, что повышает нагрузку на структуры позвоночника и повышает их изнашиваемость. Привычка зависать в телефоне с наклоненной головой перенапрягает попозвоночные мышцы и перегружает суставно-связочный аппарат. Кроме того, со слов врача, на здоровье позвоночника негативное влияние оказывает курение. Оно влияет на кровообращение и вызывает дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках.