Рогозин попрощался с Роскосмосом

Дмитрий Рогозин занял должность главы Роскосмоса в 2018 году. По его словам, это было самое сложное для космической отрасли РФ время: каждый день приходилось искать деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия, проектировщики работали с помощью ватманов и кульманов, 20 лет в цехах пылился многофункциональный модуль «Наука», аварийность зашкаливала. Сейчас же можно констатировать, что ракетно-космическая промышленность вышла из «болота системного кризиса». Об этом бывший глава госкорпорации заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

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«Отрасль была практически деморализована. Отсутствовало понимание дальнейших путей развития, как и куда двигаться. Коррупционные скандалы не прекращались, финансирования не хватало. Отрасль стала терять прежние лидерские позиции на мировом рынке пусковых услуг», — заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что спустя четыре года оставляет отрасль, которая «сумела выбраться из болота системного кризиса, которая теперь имеет видение своих перспектив» и работает над созданием конкурентноспособной ракетно-космической техники. По словам Рогозина, предприятия Роскосмоса завершают работу по модернизации стратегически ядерных сил, ожила пилотируемая космонавтика, российский сегмент МКС пополнился двумя модулями, удалось поднять зарплаты космонавтам. Кроме того, в 2024 году начнутся летные испытания пилотируемого корабля «Орел», проектируется новая российская орбитальная служебная станция, она будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром «Зевс», запуск которого в 2030 году станет мощным прорывом человечества в дальний космос. Экс-глава Роскосмоса рассказал также о возобновившихся испытаниях «Ангары», о проектировании уникального ракетно-космического комплекса «Корона», о многоспутниковой орбитальной группировке «Сфера», первый аппарат которой отправится в космос уже в текущем году.

«Ракетно-космическая промышленность вышла из системного кризиса. Аварийность — ноль. Отрасль возвращает к себе уважение и любовь наших граждан. Да, конечно, проблем еще много, но понятно, как их преодолеть. И я счастлив, что имел непосредственное отношение к возрождению русского космоса, что стал частью семьи нашего Роскосмоса. Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные, тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья», — резюмировал Рогозин.

