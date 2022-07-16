Шойгу поручил нарастить действия всех группировок на Украине

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. На командном пункте он заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, поручил нарастить действия по всем направлениям для исключения ударов Киева по местному населению и наградил отличившихся генералов, передает пресс-служба Минобороны.

Статья по теме: Израильский военный стратег назвал главные факторы победы России в спецоперации на Украине

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, министр обороны вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации.

