S&P 500: спуск в сплошном тумане

Не видно ни зги

Такой туманной ситуация на фондовом рынке США не была давно. Как сообщал в пятницу Bloomberg, прогнозы отслеживаемых им стратегов относительно того, где в конце года окажется S&P 500, не различались так сильно без малого два десятилетия.

Их официальные цели по индексу находятся в диапазоне между падением на 12% от текущих значений и взлетом на 32%. В прошлый раз примерно так обстояли дела с прогнозами в 2003 году, чуть меньше различий было в 2002-м и немного больше – в 2001-м. Все это происходило во времена медвежьего рынка, после взрыва «пузыря доткомов».

В пятницу S&P 500 закрылся на 3863,16 пунктах, и его будущее видится аналитикам следующим образом. С одной стороны, стратег Piper Sandler & Co. Майкл Кантровиц ожидает, что к концу года S&P 500 достигнет 3400 пунктов и ссылается на риск рецессии. С другой – на 5100 пунктах возвышается таргет стратега Fundstrat Global Advisors Тома Ли, который не верит в экономический спад.

Где-то между этими полюсами обитают умеренные оптимисты. Стратег Ned Davis Research Эд Клиссолд, например, прогнозирует, что S&P 500 завершит год на 4400 пунктах. «Если экономика избежит рецессии, то, как говорит нам история, медвежий период близок к завершению, - заявил он Bloomberg. – Если экономика впадет в рецессию, то существует значительный риск снижения – как в плане продолжительности, так и в плане цены».

Но есть еще и не учтенные вчера Bloomberg пессимисты, не исключающие падения на 20-30%. Так, в пятницу, не называя точно сроков, стратег BofA Майкл Хартнетт вполне допускал достижение индексом S&P 500 уровня 3000 пунктов.

Он-то как раз в рецессию верит. Оценки акций, на его взгляд, уже близки к тому, чтобы учесть умеренный экономический спад, но рынки увидят «настоящую капитуляцию», если сезон отчетов пройдет хуже, чем ожидалось.

Трудный квартал

Основания для таких предположений есть. Во II квартале инфляция в США вышла на уровень ноября 1981 года (9,1% в июне), цепочки поставок все еще были нарушены, и даже, по некоторым оценкам, уже шла техническая рецессия.

Модель ФРБ Атланты GDPNow, прогнозирующая ВВП в режиме реального времени на основе обновляемой статистики, давно утверждает, что во II квартале экономика США сокращалась. В эту пятницу состоялся очередной пересмотр – теперь ожидается снижение на 1,5%. В первые три месяца года ВВП упал на 1,6%, а падение два квартала подряд в ряде стран статистики называют рецессией.

У NBER, датирующей циклы в США, определение рецессии другое – значительное снижение активности во всей экономике, продолжающееся более нескольких месяцев. Но утверждать, что жонглирование терминами помешает полугодовому падению ВВП (если оно подтвердится) проявиться в прибыли компаний, было бы все же довольно странно.

Изменение рыночной ситуации после отмены локдаунов, скопившиеся на складах товары и рост цен уже побудили Walmart Inc. и Target Corp. выпустить предупреждения о возможном влиянии этого на прибыли. Amazon.com Inc., нарастившая складские площади во время пандемии, теперь пытается сдавать их в субаренду. А Peloton Interactive Inc., например, заявила, что прекратит производство велосипедов и беговых дорожек на собственных заводах.

Тяжелый сезон

Официально сезон отчетов начался во вторник, когда отчиталась первая крупная компания – PepsiCo. Рынок предпочел не обращать внимания на то, что годом ранее ее прибыль за квартал была на 65% выше, а сосредоточился на том, что она превзошла прогнозы аналитиков. Но уже в среду начались разочарования.

Акции Delta Air Lines рухнули на 4,5% после отчета, не оправдавшего ожидания. За ними пошли вниз бумаги других авиакомпаний – в частности, American Airlines и United Airlines, которым предстоит отчитываться на наступающей неделе.

В четверг выступили JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley, прибыль которых упала на 28% и 29% соответственно. Отчеты банков считаются своеобразным барометром экономики – и акции вновь рухнули. Потом они отскочили, но для Dow Jones Industrial Average и S&P 500 этот день стал пятым подряд, закрытым в минус.

И только в пятницу индексы показали заметный рост, хотя по итогам всей недели они так и остались в отрицательной зоне. Отскоку опять-таки поспособствовала банковская статистика. На этот раз прибыль Citigroup превзошла ожидания – ее акции взлетели на 13,2%.

Выросли на 6,2% и акции Wells Fargo & Co, хотя он объявил, что его квартальная прибыль сократилась почти вдвое из-за увеличения резервов на возможные потери и слабого ипотечного бизнеса. Подскочили и бумаги других банков. Но здесь не стоит недооценивать роль «шортов» – как в акциях финансового сектора, так и по более широкому кругу инструментов. К тому же, в пятницу истекали опционы на $1,9 трлн, так что маркет-мейкеры тоже закрывали короткие позиции (ранее они удерживались для хеджирования срочных сделок).

В итоге подскочили многие акции. Лидировали, конечно, банковские, так что финансовый сектор, который в четверг был худшим в составе S&P 500, стал в пятницу лучшим – соответствующий субиндекс прибавил 3,51%. Dow Jones Industrial Average прибавил 2,15%, S&P 500 – 1,92%, а Nasdaq Composite – 1,79%.

В понедельник направление движения индексов имеет шансы вновь поменяться – и опять благодаря банкам. Отчитываются Bank of America и Goldman Sachs. Но это только начало – рынку все еще неизвестна прибыль сотен компаний.