Starbucks без бренда: что купили Пинский, Тимати и «Синдика»

Информация о том, что сеть кофеен Starbucks в России приобретет ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский, оказалась верной, но не полной. Как стало известно в пятницу, совладельцами бизнеса станут Пинский, рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати и запомнившийся в ресторанной индустрии как держатель доли в сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger, а также холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Глава Pinskiy&Co и представили группы «Синдика» официально подтвердили заключение сделки, заметив, что она находится в завершающей стадии. На данный момент все ее условия не разглашаются, однако, уже известно, что новые владельцы приобретают права аренды и оборудование Starbucks. Бренд и товарные знаки американской сети сохранить не удалось. Кроме того, согласно распространенному в Интернете сообщению, Пинский, Юнусов и «Синдика» получили права на все 130 помещений сети, рабочие места сохранены для всех 2 тысяч сотрудников кофеен.

С ребрендингом Starbucks справятся единицы

Как будут использоваться бывшие точки Starbucks, не сообщается. Тем не менее эксперты в сфере ресторанного бизнеса уверены, что помещения будут переданы под новый проект в сфере индустрии питания.

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в своем Telegram-канале отмечал, что с «перевоплощением» американской сети в новый интересный проект смогут справиться только единицы.

«В любой посредственной кофейне кофе гораздо вкуснее. Тогда почему там толпы народа? Атмосфера. Там приятно пообщаться с друзьями, съесть кексик, запив его этим странным кофе, полазить в интернете на быстром Wi-Fi. Starbucks говорит, что нужно поменять название и бренд, но непонятно, что он продал. Продукта нет. На что пойдут люди? На новый бренд? Выпить плохого кофе? Продажа помещений — лабиринт безумия. Все помещения находятся в аренде, да еще и в ТЦ. В каждом договоре прописано, что помещение сдано именно Starbucks. Новому собственнику придется договариваться с каждым ТЦ, что это теперь не Starbucks. Это тянет за собой расторжение договоров, дьявольски огромные санкции и пересмотр договора...На мой взгляд, это покупка кота в мешке: оборудование, договоры аренды, которые не продлят, и странный кофе...Я считаю, Starbucks должен был продаться с бешеным дисконтом. Тогда покупателю будет интересно со всем этим копаться. Кто это вытянет? Только очень сильный профессионал. Поднять сеть кофеен под новым брендом, поставить новый кофе, загнать туда людей, объяснить, что это хорошо и вкусно — тот еще квест. С такой задаче на нашем рынке смогут справиться лишь единицы», — писал он.

Тройная коллаборация способна успешно обновить сеть

Похоже, что именно в команде Пинских, Юнусов и «Синдика» смогут успешно справиться с достаточно сложной бизнес-задачей. При этом консультант по развитию ресторанных сетей, основатель и руководитель Like4Like Strategies Ирина Авруцкая указала, что сложившаяся коллаборация — крайне интересная и, скорее всего, хорошо проработанная.

«У Юнусова и Пинских уже есть совместный бизнес, называется Red Box (сеть азиатских ресторанов — прим. ред.), и отзываются они о проекте, как об успешном», — заметила она.

Что касается, «Синдики», которой принадлежит различная торговая недвижимость и целая серия крупных отелей, то компания может сыграть роль стратегического партнера, обладающего разного рода финансовыми и административными ресурсами, уверена Авруцкая.

«И на самом деле совершенно неудивительно, что этот партнёр появился в проекте, потому что, конечно же, масштаб инвестиций огромный. Речь идёт о 130 локациях, мало какой частный инвестор сможет себе такое позволить. Каноков — это серийный инвестор. Неправильно будет сказать, что ресторанный — это не основной его бизнес, потому что объектов, связанных с общепитом и гостеприимством у группы компаний очень много. И они являются одним из значимых партнёров группы Аркадия Новикова, управляют франчайзинговыми ресторанами во многих городах юга России. То есть, схема работы им очень хорошо понятна, и очевидно, что с Антоном Пинских их связывают какие-то деловые отношения. Скорее всего, сделка не случайная. Так что, я думаю, эта тройная коллаборация может привести к хорошему результату», — заключила она.

