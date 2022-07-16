ЦБ раскрыл все подводные камни инвестиций в драгметаллы

Многие считают драгоценные металлы вечными ценностями, стоимость которых в кризисы только растет. Это правда, однако стоит учитывать, что цены на них сильно колеблются и только лет через 10–15 лет инвестиции в золото и серебро могут помочь обогнать инфляцию и сохранить сбережения. Кроме того, банки самостоятельно устанавливают цены на покупку и продажу металлов, и разница между ними может достигать 30%. Средства же на обезличенных металлических счетах не входят в систему страхования вкладов, и если банк лишится лицензии, компенсацию не выплатят. Об этом сообщается на просветительском сайте ЦБ «Финансовая культура».

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«Предсказать доход от драгоценных металлов сложно даже аналитикам. На цены влияет мировая конъюнктура спроса, и все факторы учесть практически невозможно. Стоимость драгметаллов сильно колеблется буквально каждый день. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, инвестиции в драгметаллы опережают инфляцию и действительно помогут сохранить сбережения, но только если это вложения на долгий срок — не меньше 10–15 лет. На коротком отрезке времени есть шанс не только не нарастить, но даже потерять часть накоплений», — говорится в разъяснении ЦБ.

Специалисты не советуют покупать драгметаллы на все деньги, когда они дешевеют, и рекомендуют вкладывать в этот актив не более 10% своего инвестиционного портфеля. Регулятор напомнил об универсальном совете финансистов: покупать активы, когда цены только начинают расти после спада, и продавать, как только цены приступают к снижению. Но для этого нужно очень внимательно следить за рынком.

Также мифом является распространенное мнение, что лучше покупать самый дорогой металл, так как на нем можно больше заработать. Так бывает не всегда. Лучше вкладываться в самые популярные металлы: золото, серебро, платину или палладий. При этом следует учитывать, что банки устанавливают комиссию при выкупе драгметалла до 30%, и если вкладываться не на несколько десятилетий, лучше вложиться в золото или серебро — они более ликвидны, чем платина и палладий: их легче купить и продать по наиболее выгодной цене, советуют в ЦБ.

В банке можно купить золотые слитки разного размера, весом даже в 1 грамм. Если слитком владели более трех лет, то при его продаже с прибыли не нужно отчислять НДФЛ. Также, по новым правилам покупка слитков не облагается НДС. Однако за хранение слитка в банковской ячейке придется доплачивать. При его выкупе банки проводят экспертизу и оценивают качество слитка, и цену могут снизить, если обнаружатся царапины или повреждения. А если будет утерян сертификат завода-изготовителя, банк вообще не примет слиток обратно.

У инвестиционных монет из драгметаллов тоже есть свои минусы. Банк России устанавливает их стоимость с наценкой от 3 до 20% от чистой цены металла, а коммерческие банки добавляют еще и свою комиссию, а выкупают обратно с дисконтом до 30% от цены и тоже придирчиво осматривают на предмет царапин.

Покупка золотых сережек и колечек прибыли не принесет, предупредили специалисты Центробанка. Их цена обычно в два-три раза выше, чем стоимость металла, а в ломбарде будут ориентироваться именно на стоимость чистого золота.

