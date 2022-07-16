В РФ упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, до 1 февраля следующего года будет отменено одно из обязательных требований к техническому оснащению машин – наличию устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба правительства.

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«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". До сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД», — сообщили в правительстве.

В пресс-службе пояснили, что из-за санкций недружественных стран у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли проблемы с комплектующими. За время действия этой отсрочки компании должны перенастроить логистические цепочки.

