В России появится флот грузовых дронов

Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем (БАС) появится в России до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«До конца 2022 года в России появится один из крупнейших в мире флотов грузовых БАС из 35 беспилотных вертолетов для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния», — рассказали в НТИ.

Первые полеты беспилотников стартуют в июле. По словам заместителя гендиректора по развитию компании «Авиателекоминвест» Андрея Потемкина, уже заключен контракт с «Газпром нефть-Снабжением». Он также сообщил, что в ближайшее время в стране появится компания, которая продолжит работу над дальнейшим развитием флота беспилотников, займется разработкой технологии их интеграции в единое воздушное пространство и будет независима от иностранных комплектующих и компонентов. Она также выступит «локомотивом» формирования нового рынка беспилотной аэрологистики.

