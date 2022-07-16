В томском детсаду начали учить детей азам китайского языка

Сотрудники Института Конфуция Томского госуниверситета разработали программу по изучению китайкого языка для дошкольников и опробовали ее на воспитанниках детского сада ТГУ. Эксперимент был признан успешным, обучение детей продолжится, а программа будет расширена. Детей планируют обучать азам китайского языка в течение трех лет, начиная со средней группы, сообщили в пресс-службе вуза.

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«В рамках экспериментальной программы занятия проводились для старшей возрастной группы. Полученные результаты легли в основу дополнительной общеразвивающей программы для дошкольников. С сентября 2022 года она будет запущена на базе детсада №49 ТГУ. Теперь у нас будут группы не только начинающие, но продолжающие, которые изучают китайский язык второй год», — рассказал директор Института Конфуция ТГУ Артем Данков.

Занятия проходили в игровой форме. Дети осваивали азы письменности, рассматривали иероглифы и пытались их писать. Они также выучили основные слова по темам: приветствие, прощание, благодарность, знакомство, семья, уточнили в пресс-службе.

В Институте Конфуция сообщили о наличии запроса на такие программы со стороны томских школ и детских садов, «поскольку китайский язык сейчас является одним из наиболее изучаемых языков в мире».

