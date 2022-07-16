Япония объявила о намерении сохранить долю в проекте «Сахалин — 2»

Правительство Японии настроено сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2», такое решение озвучили премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики и промышленности Коити Хагиуда, сообщает агентство Киодо. Сейчас идет согласование с японскими компаниями-участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi.

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«Mitsui владеет 12,5% акций, а Mitsubishi Corporation — 10% в текущей операционной компании "Сахалин-2". Газ можно закупать относительно дешево по долгосрочным контрактам, но если поставки прекратятся, необходимо найти альтернативу. Помимо опасений по поводу стабильности закупок, это может привести к резкому росту цен на электроэнергию и газ», — сообщает агентство.

При этом отмечается, что сохранение инвестирования зависит, прежде всего, от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли Токио реализовать свои намерения. Этот проект дает Японии порядка 9% от всего импортируемого СПГ.

30 июня президент РФ Владимир Путин предписал сменить оператора проекта «Сахалин-2» на новое, российское, юрлицо, и сохранение доли иностранных компаний в нем теперь под вопросом.

