Aurus подготовился к запуску внедорожника Komendant в серийное производство

Производственная площадка Aurus в особой экономической зоне Татарстана «Алабуга» готовится к серийному производству внедорожников Komendant. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Aurus.

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«Завод Aurus в Республике Татарстан продолжает функционировать в штатном режиме, на производстве уже запущены подготовительные работы, необходимые для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant. В настоящее время компания сосредоточена на подготовке к премьере внедорожника, в рамках которой он будет представлен широкой общественности», — сообщили в Aurus.

В компании также отметили, что большинство партнеров не отказались от сотрудничества, а договоры по поставкам комплектующих и материалов, попавших под санкции, сейчас заключаются с альтернативными поставщиками.

В мае глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что Aurus Komendant планируют презентовать до конца лета и уже в этом году выпустить до 500 внедорожников.