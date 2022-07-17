Автомобилисты стали меньше нарушать ПДД

Россияне стали аккуратнее вести себя за рулем автомобиля: средний чек за нарушение правил дорожного движения за год снизился на 4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование трат по картам банка «Русский Стандарт».

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«Общий средний чек за нарушения правил дорожного движения в январе-июне 2022 года снизился на 4% относительно аналогичного периода 2021 года и составил 521 рубль», — отметили аналитики.

В число городов с самыми небольшими штрафными чеками (250 рублей) вошли Новосибирск, Краснодар, Саратов, Ростов-на-дону и Тверь. Там либо превалировали несущественные нарушения, либо оплаченные с 50-процентной скидкой (в течение 20 дней с момента вынесения постановления).

Чеки за существенные нарушения ПДД свыше 3 тыс. рублей не были зафиксированы практически во всех городах с самым большим числом оплаченных по картам квитанций: Казани, Новосибирске, Воронеже, Ульяновске, Набережных Челнах, Краснодаре, Саратове, Красноярске, Ростове-на-Дону. И в Москве, и в Санкт-Петербурге эти доли составили менее 1%.