Финские сомнологи назвали слова, которые помогают быстро заснуть

Финские сомнологи Анна-Мари Аронен и Сьюзан Пиль поделились техникой, которая помогает быстро заснуть вечером, или если вдруг проснулся среди ночи. Чтобы в голове не начали крутиться ненужные мысли, нужно повторять лишенные смысла «стоп-слова», пишет финское издание Ilta-Sanomat.

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«Стоп-слово наиболее эффективно, когда в голове проносятся незначительные и случайные мысли — например, когда вы ложитесь спать или когда просыпаетесь посреди ночи. Сомнологи советуют выбрать для остановки мыслей слово, которое не имеет для вас никакого смысла. Например, "и", "что", "но". Слово должно быть лишенным смысла, чтобы при его повторении не возникало никаких эмоций», — говорится в публикации.

Врачи советуют повторять выбранное слово про себя с закрытыми глазами каждые две секунды. И продолжать это делать пять-десять минут, желательно до окончательного засыпания. Эта техника мешает погрузиться в свои мысли, так как человеку сложно размышлять и произносить слова одновременно.

