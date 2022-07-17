Финансовые власти G20 не смогли согласовать пути решения экономических проблем

На встрече министров финансов и глав центробанков «Группы 20» должны были выработать пути решения глобальных экономических проблем, однако участники не смогли прийти к единому мнению и итогового коммюнике не было принято. При этом представители большинства стран отметили необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия, сообщили в Минфине РФ.

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«Большинство стран отметили необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия. Несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике. Тем не менее, страны "двадцатки" договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов», — уточнили в пресс-службе российского Минфина.

На заседании основное внимание было уделено стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы. Представители российской делегации отметили, что из-за использования финансовых мер в качестве санкционного инструмента «в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой системы».

Причиной текущей инфляции российские финансисты назвали ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами и напомнили коллегам, что уже заявляли об этом на «двадцатке» в прошлом году, когда многие страны расценивали инфляцию как временное явление.