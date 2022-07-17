Греф назвал причины укрепления рубля и способы его сдержать

Рубль укрепился из-за того, что иностранная валюта стала накапливаться на банковских счетах, а импорт ограничили. Сдержать же укрепление рубля можно за счет валютных интервенций или расширения импорта. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса в Дербенте, передает ТАСС.

Статья по теме: В чем сила, рубль? «Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — заявил Греф. Сдержать укрепление курса национальной валюты, по его мнению, можно либо за счет валютных интервенций, либо расширив возможности для импорта. «Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — добавил Греф.

