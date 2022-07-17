Медведев пригрозил Украине судным днем в случае нападения на Крым

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украину в случае нападения на Крым ждет судный день, очень быстрый и тяжелый, а попытки Киева продолжать кампанию до последнего украинца, приведут к краху существующего политического режима. Об этом Медведев заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны во время поездки в Волгоградскую область.

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«Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам — имею в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — сообщил Медведев.

По его словам, в Киеве рано или поздно могут начать осознавать, что цели спецоперации, в числе которых демилитаризация и денацификация страны, будут достигнуты. Однако надежда на это осознание «довольно слабая, поскольку ведут они себя неадекватным образом».

«Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца — они, безусловно, приведут к краху существующего политического режима, несмотря на то, что они пытаются огрызаться», — сообщил Медведев.

Нынешнюю ситуацию зампред Совбеза РФ назвал «очень сложной страницей современной истории», однако выразил уверенность, что Россия «выйдет из этого испытания с честью, станет крепче и сильнее».

«Решение о проведении спецоперации на Украине полностью укладывается в принципы Устава ООН. Каждая страна имеет право на самооборону, причем у государства есть и право на превентивную самооборону. Не только ответ на чьи-то враждебные действия, но это и превентивные действия по устранению военной угрозы. А эта военная угроза, к сожалению для нашей страны, начала исходить из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично. Ведь мы же понимаем с вами: украинцы для нас никакие не враги. Но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, вот эти все недобитые в определенный период бандеровцы — они реально представляют угрозу для нашей безопасности», — подчеркнул Медведев.

