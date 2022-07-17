Минобороны сообщило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области было уничтожено порядка 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения и более десяти единиц бронетанковой техники. На фоне потерь стрелковая рота в полном составе оставила свои боевые позиции в населенном пункте ДНР и убыла в неизвестном направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также за прошедшие сутки был сбит один вертолет Ми-17 и один самолет Су-25 ВСУ.

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«На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — сообщил Конашенков.

За прошедшие сутки, по его словам, в одном из корпусов промпредприятия Одессы был уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО, а в районе Красноармейска ДНР — пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «HIMARS», производства США.

Представитель Минобороны также сообщил, что в результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в Запорожской области погибли 65 националистов и уничтожены свыше десяти спецавтомобилей. Кроме того, за сутки ликвидированы четыре пункта управления, шесть складов боеприпасов, военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска ДНР. Также был подорван взвод РСЗО, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также артиллерийские подразделения на огневых позициях в 107-ми районах, уточнил Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 21 пункт управления, живую сила и военную технику ВСУ в 189 районах. Российские истребители сбили в воздухе украинский вертолет Ми-17, а средства ПВО — самолет Су-25 и один беспилотник. Кроме того, была перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS», сообщил представитель Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

