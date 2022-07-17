Путин призвал металлургов быстрее выходить на новые рынки

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником. Он отметил, что несмотря на санкции, отрасль демонстрирует большой потенциал к развитию и сейчас важно, не сбавляя темпов, выходить на новые рынки. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

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«Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию. Важно, не сбавляя темпов, выходить на новые рынки, формировать перспективные производственные и логистические цепочки, уделять приоритетное внимание сохранению трудовых коллективов, повышению благосостояния горняков и металлургов», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что российские металлурги успешно справятся с этими вызовами и осуществят намеченные планы.

