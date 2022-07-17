Сбер установил в Дагестане огромный фонтанный комплекс

Сбер профинансировал строительство самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса, общей площадью 4715 м2, и реконструкцию дербентского парка им. Низами Гянджеви, в котором он расположился. Программное обеспечение двухярусного фонтана позволяет создавать светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран, сообщили в пресс-службе Сбера.

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«Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 метров. Он может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Объект оснащен 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком», — уточнили в пресс-службе.

Глава Сбера Герман Греф назвал этот фонтан не просто самым большим в России, по его словам, – это, в первую очередь, «торжество мастерства множества людей, которые принимали участие в его создании». Объект выполнен в архитектурных традициях Дагестана из местного природного камня.

«Десятки тысяч людей пришли на открытие фонтанного комплекса и мы видим, что люди счастливы, что людям нравится – и это самое важное для нас», — подчеркнул Греф.

