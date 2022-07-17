Цейлонское чаепитие

Герой гражданской войны, любимец буддийских монахов и сингальских националистов, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса навлек на себя гнев своих соотечественников. С начала весны в стране продолжаются многотысячные акции протеста из-за серьезного ухудшения экономической ситуации в республике. В конце концов, глава государства утром 13 июля вместе с женой покинул свою родину, а на следующий день официально заявил об отставке. Бегство Раджапаксты, таким образом, ознаменовало конец 15-летнего доминирования династии Раджапаксов на острове.

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Другим членам его семьи, правда, повезло меньше. Миграционная служба пока отказывается выпускать из страны брата президента и экс-министра финансов Басиля Раджапакса. А старший представитель династии, бывший глава правительства Махинда в целях безопасности укрылся на военно-морской базе на северо-востоке острова.

Сегодня 22-миллионное государство в Индийском океане переживает, вероятно, самый тяжелый политический и экономический кризис с момента провозглашения в 1948 году на острове Цейлон независтимости. С недавних пор в стране острая нехватка продовольствия, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости. Сотни людей гибнут на операционных столах, из-за ежедневных сбоев подачи электричества. А дефицит иностранной валюты и безудержное печатание денег привели к беспрецедентному росту цен.

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Ежедневные многотысячные антиправительственные акции протеста стали нормой общественной жизни Шри-Ланки. Кульминацией этих выступлений стал штурм и захват 100-тысячной толпой президентского офиса, а затем его резиденции 9 июля. В тот же день весь мир облетели кадры, на которых протестующие плавают в бассейне Готабая Раджапаксы, отдыхают на его кровати и готовят кофе на кухне.

Чуть позже митингующие подожгли частный дворец премьер-министра Ранила Викремесингхе, который сейчас исполняет обязанности главы государства. После бегства президента беснующая толпа вновь попыталась штурмовать дом главы правительства, но на этот раз она была остановлена силами правопорядка. Тем не менее деловая столица страны Коломбо фактически оказалась во власти народной стихии. Бунтующие требуют немедленного роспуска кабинета министров и отставки президента.

Все эти события стали следствием просчетов правительства в экономической, кредитно-денежной политике, ухудшения ситуации в сфере безопасности и банальной некомпетентности. Вертикаль власти, построенная на принципах непотизма и этнократии, со временем привела к установлению в стране какистократии (от греческого слова, обозначающего «худший») – системе, при которой власть сосредоточена в руках наименее квалифицированных и самых недобросовестных политиков и чиновников.

Взлет династии Раджапаксов

Готабай Раджапакса стал первым в истории президентом, досрочно покинувшим свой пост. В последний раз отставка крупного политика произошла в 1953 году, когда премьер-министр Дадли Сенаяки был вынужден оставить свою должность после серии антиправительственных выступлений из-за резкого повышения цен на рис.

Восхождение Раджапаксов к политическому олимпу нельзя назвать безоблачным. Хотя феномен этой семьи занимает заметное место в истории независимой Шри-Ланки, долгое время они занимали преимущественно второстепенные должности в республике. Так, политическая карьера старшего представителя династии, Махинды началась в стенах парламента после того, как он в 1970 году унаследовал депутатский мандат своего отца. Там он несколько десятилетий играл роль пламенного борца за права человека. В 1990-х Махинда занимал не самые важные посты в правительстве – в разное время он возглавлял министерства труда, а также рыболовства и водных ресурсов.

В то же время его младший брат Готабая политике предпочел военную карьеру. Он окончил столичную Военную академию, стажировался в военном училище в Индии. А с начала гражданской войны в 1983 году руководил подразделениями в боевых операциях против сепаратистов из сотрясавшего когда-то Шри-Ланку движения «Тигров освобождения Тамил Илама».

Впрочем, военное дело ему, вероятно, вскоре наскучило, и в 1991 году Готабай в ранге подполковника досрочно ушел на пенсию. После отставки получил диплом в области информационных технологий, а в 1998 году переехал в США, устроившись на работу IT-специалиста. Через пять лет он стал американским гражданином.

Звездный час Раджапаксов наступил в 2005 году после избрания Махинды президентом республики. Любопытно, что в это же время произошло идейное перерождение старшего члена семейства: от сторонника либеральных порядков и лидера демократической оппозиции в сторону радикального сингальского национализма (сингалов в стране порядка 75%). Свою предвыборную кампанию он провел под лозунгом «все для армии – все для победы» в войне с тамилами.

В самом деле, практически сразу после избрания его президентом на острове началась заключительная фаза боевых действий против сепаратистов. Через четыре года после яростного наступления правительственных войск военная группировка «тамильских тигров» была полностью разгромлена. Руководил этой операцией назначенный в 2005 году министром обороны Готабай. После этого крупного успеха младший брат главы государства в народе даже получил прозвище «терминатор».

Военная кампания сопровождалась массовыми нарушениями прав тамильского населения со стороны правительственной армии. По оценкам ООН, всего на заключительном этапе погибло до 40 тыс. гражданских лиц. Тем не менее, спустя 26 лет тандему братьев все же удалось покончить с военным противостоянием и восстановить целостность острова. Однако окончание боевых действий не принесли жителям региона долгожданного спокойствия. Сразу же клан Раджапаксов поменял конституцию, позволив президенту переизбираться неограниченное количество раз. А в стране вскоре стали вырисовываться контуры нового кризиса.

Триумф в военной кампании впоследствии позволил Махинде досрочно провести президентские выборы и без проблем переизбраться на новый срок. Но, как оказалось, решение текущих хозяйственных задач государства дается не легче, чем победить в войне.

Выдержать невзгоды военного времени, в частности, помогали и дешевые международные кредиты. Позднее проблему долговой нагрузки усугубили бездумные расточительные проекты. Так, за счет китайских заемных средств правительство построило крупнейший в стране морской порт, международный аэропорт и огромный крикетный стадион в Хамбантоте – на родине Раджапаксов. Всего Китай инвестировал порядка пяти миллиардов долларов.

«Эти проекты изначально были имиджевыми: в них не было экономической подоплеки. Например, новый порт не может привлечь достаточно судов, чтобы оправдать вложения. – рассказал «Эксперту» почетный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation (Индия) Нандан Унникришнан. – Или аэропорт. Туда в неделю от силы приземляются три самолета, включая воздушное судно президента. Такими проектами Раджапаксы скорее пыталась укрепить свою политическую базу среди сторонников».

Правда, через четыре года правительство передало объекты китайцам в аренду на 99 лет в счет оплаты долга.

Новый президент – новые беды

Крупные инфраструктурные проекты и лавры победителя в войне не помогли Махинде переизбраться в 2015 году. Сказалась усталость населения от засилья представителей одного клана в государстве и от безудержной коррупции. По словам тогдашнего министра иностранных дел Мангала Самаравира, правящая семья вывела из страны астрономические 18 млрд долларов.

Вначале новоизбранный президент Маитрипал Сирисена энергично боролся с наследием Раджапаксов, инициировав антикоррупционое расследование. В тот момент будущее династии казалось незавидным. По подозрению в отмывании денег правоохранители какое-то время держали под стражей старшего сына Махинды, экс-депутата парламента Намала и его брата Йошита, уволенного со службы из ВМФ. Кроме того, государство планировало выставить на аукцион арестованную виллу и земельный участок экс-министра экономического развития Басиля (известного по прозвищу «10 процентов» – размер отката, который он требовал за госконтракт).

Однако по какой-то причине преследование Раджапаксов вскоре прекратилось, а в 2019 году они получили новый шанс. В том году весной в Коломбо произошла серия терактов, в результате которого погибли свыше 260 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя местная ячейка ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Эта трагедия вызвала сильный всплеск сингальского национализма на острове. Умело оседлав эту волну, осенью Готабай возвращает власть своему клану.

Как и его старший брат в прошлом, Готабай вновь начал укреплять свою власть, перераспределяя государственные должностями между представителями семьи. Влиятельный Махинда занял пост главы правительства, Басиль стал министром финансов, Шамаль возглавил министерство ирригации, а его племянник Намал – министерство спорта. Через год на парламентских выборах его «Народная партия Шри-Ланки» вместе с союзниками завоевала две трети в законодательном собрании (150 из 225 мест).

«Помогли Раджапаксам сконцентрировать власть в своих руках стечения обстоятельств и наличие у них значительных экономических ресурсов. Вообще монополизация власти – не типичная история для островного государства. Как правило, в стране политическое влияние распределяется в результате неявных договоренностей при существующей системе сдержек и противовесов, – отметил руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Первым шагом на пути к экономической катастрофе оказалась популисткая налоговая реформа. Правительство не только снизило налог на добавленную стоимость с 15 до 8%, а корпоративный налог с 28 до 24%, но и вовсе отменило подоходный налог, а также различные сборы. Эти меры привели к сокращению налоговых доходов бюджета на немалые для острова 1,4 млрд долларов.

Бюджетные беды на этом не прекратились. Серьезный удар по туристическому сектору оказал глобальный кризис, вызванный эпидемией COVID-19. И если в доковидном 2018 году поступления в казну от туризма составили свыше 5,6 млрд долларов, то через два года – всего один миллиард долларов.

Увлекшись модным глобальным трендом на «зеленую экономику», в прошлом году президент Готабай объявил, что его страна станет первой в мире с полностью органическим земледелием. Последовал запрет на импорт удобрений. Правительство также планировало уменьшить тем самым отток валюты.

Однако результат оказался не таким радужным: производство чая – основного источника экспортной выручки и известного во всем мире как «цейлонский» – упало примерно на 18%, а зерна – на 43%. Да, 400 млн долларов на импорте удобрений было сэкономлено, но вскоре пришлось потратить 450 млн долларов на импорт риса, который, как оказалось, без них не расти не хочет (притом, что раньше страна этот продукт экспортировала).

Хотя позже власти запрет на импорт удобрений сняли, страна все равно переживает крупнейший продовольственный кризис. В свою очередь, дефицит товаров привел к беспрецедентному скачку цен: на данный момент инфляция превысила 50%, к концу года эти показатели могут вырасти до 70% и выше.

Шри-Ланка сегодня не в состоянии импортировать достаточное количество товаров народного потребления и топлива из-за дефицита валюты. К концу 2019 года запасы иностранной валюты у государства составляли 7,6 млрд долларов, но совсем недавно власти объявили, что ее у них всего 50 млн. К тому же, в этом месяце государство должно выплатить иностранным кредиторам один миллиард долларов из общей суммы долга на 51 млрд долларов.

Несмотря на то, что незадолго до своего бегства президент Готабай уволил своих одиозных родственников с государственной службы, будущее Шри-Ланки сейчас представляется крайне неопределенным. По всей видимости, в стране будет крайне сложно сформировать многопартийное правительство, поскольку сегодня парламент в основном занимают сторонники свергнутого клана. Кроме того, в политическом пространстве отсутствуют выдающие оппозиционные лидеры, способные объединить разрозненные силы под одной крышей. А из-за политического кризиса МВФ вряд ли предоставит пакет финансовой помощи для стабилизации экономики.

Иными словами, нынешнее изгнание политиков, лишь недавно триумфально возвращавшихся во власть – это еще не конец бед для острова. Текущая ситуация в ближайшее время рискует привести к еще более острому кризису, возможно, с перспективой новой гражданской войны.