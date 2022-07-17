Убийца Синдзо Абэ оставил письмо с объяснением своих намерений

Обвиняемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами незадолго до нападения отправил письмо, в котором излагал свои намерения. Как следует из послания, он не считал политика своим истинным врагом, полагая, что тот является одним из самых влиятельных покровителей религиозной секты, которая разрушила его семью, сообщает Yomiuri.

Статья по теме: Убит Синдзо Абэ

Через пять дней после преступления письмо нашел в своем почтовом ящике японец, который вел публичный блог с критикой религиозной секты «Церковь Объединения Мира во всем мире (бывшая Церковь Объединения)». Ямагами отправил ему послание накануне нападения на экс-премьера. На конверте не было имени отправителя, но внутри него оказался договор между «Церковью объединения» и матерью Ямагами, в нем также были указаны имя и адрес преступника.

«Письмо напечатано, а не написано от руки. В нем Ямагами сообщает, что является читателем блога, а его отношения с "Церковью объединения" насчитывают около 30 лет», — уточняет японское издание.

Судя по тексту, Ямагами не был знаком с адресатом письма и не считал Абэ «настоящим врагом», он думал, что экс-премьер просто «один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют Церкви объединения». Следствие считает, что убийство могло быть совершено, чтобы вызвать критику в адрес этой религиозной организации. В письме Ямагами также описывает историю своей матери, которая начала жертвовать деньги в секту еще в начале 1990-х и перевела организации в общей сложности $720 тыс.

