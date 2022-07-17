В Германии предрекли усиление сплоченности России и Ирана

С начала спецоперации на Украине Россия и Иран делят первое место в списке стран, против которых принято наибольшее количество санкций. У Тегерана за 40 лет накоплен богатейший опыт выживания в таких условиях, так что у Москвы есть чему поучиться, и сплоченность двух стран будет только усиливаться, пишет немецкое издание Der Spiegel.

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«Конечно, позиции России и Ирана по определенным вопросам расходятся. Так обе страны борются за влияние в Сирии и конкурируют на китайском рынке как поставщики нефти. Но сейчас у Тегерана с Москвой больше общего, чем различий. Санкции способствуют росту экономического обмена между странами. Оба государства пренебрежительно относятся к западным демократиям, для обоих присутствие в Сирии США — это "бельмо на глазу", и они пытаются выдавить Запад из региона», — говорится в статье Сюзанны Кёльбл.

В публикации также подчеркивается, что сейчас два государства объединяет больше всего опыт выживания Ирана под санкциями. Исламская республика уже научилась обходить торговые ограничения и сама производить товары, которые раньше импортировала.

«Иран стал эльдорадо для контрабандистов и торговцев на черном рынке, и у России есть что у него подсмотреть. Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси оказались в одной санкционной лодке. И их сплоченность будет только усиливаться», — заключает Der Spiegel.

