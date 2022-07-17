Власти Крыма заверили туристов в безопасности полуострова

Крым безопасен для туристов, их отдыху ничего не угрожает, поскольку на полуострове развернута одна из мощнейших региональных группировок российских войск. О этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

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«В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать», — заявил Константинов.

Он также добавил, что безопасность полуострову гарантирована еще и за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российских военных.

