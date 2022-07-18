Акции дня: бумаги «ФСК ЕЭС» взлетели на новостях о консолидации

Акции электроэнергетиков выросли в цене по итогам торгов на Мосбиржке в понедельник, 18 июля. За день особенно заметно подорожали бумаги «ФСК ЕЭС» (на +13,34% до 0,10042 рублей за акцию), а также выросли в цене акции «Россетей» (на +6,11% до 0,6650 рублей за штуку)

Трейдеры обратили внимание на акции компаний на фоне новостей слиянии ПАО «Россети» и «ФСК ЕЭС», вопрос об этом планируют рассмотреть в сентябре. Сделка позволит создать объединенную сетевую компанию, во главе которой останется гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин. По мнению экспертов, консолидация может быть обусловлена стремлением устранить поводы для административных конфликтов, а также необходимостью решения вопроса о ликвидации перекрестного субсидирования.

В рамках слияния ФСК проведет эмиссию, которая позволит конвертировать бумаги «Россетей». Несогласные с консолидацией акционеры смогут продать бумаги «Россетей» за 60,58 копейки за обыкновенную акцию, привилегированной – в размере 1,273 рубля, цена выкупа одной бумаги ФСК составит 9,04 копейки. Будет ли объединенная компания платить дивиденды – пока не ясно.

«Если дальнейшая консолидация электроэнергетики продолжится, то через какое-то время ФСК начнет выкупать все пакеты у МРСКашек ("Ленэнерго" как раз является МРСК), либо обменивать их на акции новой ФСК (ОСК). Если раньше мы инвестировали в "Ленэнерго" и другие МРСК (например, Центра и Приволжья) ради высоких дивидендов, то после консолидации мы можем остаться с бумагами ФСК (ОСК) без дивидендов, либо с низкими дивидендами, либо у нас выкупят по низкой стоимости. Также может быть ситуация, когда "префы" будут идти с тем же коэффициентом конвертации, что и "обычка" при том, что "обычка" стоит в разы дешевле "префа"», - отметили аналитики ИФК «Солид».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,46% до 2099,87 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,75% до 1170,19 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:52 мск составила 105,77 долларов за баррель (+4,56%). Российская валюта укреплялась – 56,52 руб. за доллар.