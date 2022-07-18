Арабская мечта. Зачем россияне переезжают в Дубай?

Арабские Эмираты привлекают граждан России и стран СНГ своим климатом, комфортом, экономической стабильностью и надежностью. Но что же стоит за желанием русских не просто приезжать в Дубай или Абу-Даби в отпуск, а переехать туда жить? На вопросы о том, что является для наших соотечественников стимулом к таким масштабным переменам, как на эту мотивацию повлияли последние события и что может заставить их вернуться в Россию, ответили специалисты агентства недвижимости Дубая Ax Capital – старший менеджер отдела продаж Дмитрий Золотко и старший консультант Арам Григорян.

Причины переезда граждан России и СНГ в Дубай и другие эмираты

Обычно граждане стран СНГ едут в Эмираты в силу нескольких причин:

Во-первых, так они стремятся обезопасить себя от инфляции, перевести свои деньги – в Дубае есть возможность не платить налог на прибыль.

Во-вторых, хотят получить резидентство в ОАЭ и обеспечить себе более комфортную жизнь.

В-третьих, климат. В Эмиратах высокий процент солнечных дней, что положительно влияет на настроение.

Ожидания приезжих чаще всего оправдываются, но всегда стоит учитывать личностный фактор: например, не все после переезда из России могут привыкнуть к тому, что в ОАЭ строгие законы.

Что мотивирует русских переехать? Как изменилась мотивация в связи с последними событиями?

Раньше в страну переезжали преимущественно бизнесмены, которые знали, что в ОАЭ проще вести бизнес, или интересовались криптовалютой, которая запрещена в России. В нынешней обстановке люди преследуют другие цели.

Мотивация, как правило, одна – улучшение уровня и условий жизни. Многие говорят, что находиться в родной стране становится все тяжелее. Кто-то переехал еще во время пандемии, так как Дубай быстро и грамотно разработал стратегию борьбы с коронавирусом, и жизнь здесь вернулась в норму. События этого года укрепили стремление россиян к переезду: те, кто уже приобрел недвижимость, были счастливы, что могут сменить страну, а те, кто не успел, стремились сделать это как можно быстрее. ОАЭ доказали свой нейтралитет в политических вопросах, демонстрируя хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

Самые привлекательные аспекты жизни в ОАЭ для граждан России и СНГ

Одной из причин является климат, который существенно отличается от климата стран бывшего СССР. С сентября по май в ОАЭ и конкретно в Дубае сохраняется очень комфортная погода. Еще одним решающим фактором является близость к морю.

Легкость в открытии бизнеса также привлекает многих иностранцев. К тому же в Дубае существует следующая система: перед тем как позволить запустить в эмирате новое предприятие аналитики удостоверяются, сможет ли бизнесмен вести его. Потенциальный предприниматель должен составить бизнес-план и иметь в виду, что оплату годовой лицензии нужно внести авансом: то есть если что-то не получится, вы просто потеряете деньги. Это заставляет многих более ответственно относиться к открытию своего дела.

Почти полное отсутствие налогов также является одной из причин. В июне 2023 года в стране будет введен налог на прибыль юридических лиц, но сейчас большинство компаний освобождены от этой повинности. Предприятия выплачивают только 5-процентный НДС, но эта ставка очень низка по сравнению с другими странами.

Главная причина инвестировать в недвижимость ОАЭ

Лидирующим запросом было и остается вложение средств. В этом случае покупатели делятся на две категории. Представители первой категории стремятся совершить долгосрочную инвестицию, а представители второй хотят приобрести объект на начальной стадии строительства и перепродать его под конец процесса застройки, тем самым заработав на разнице в стоимости. Мотивацией и для тех, и для других служит безопасное вложение денег.

Доля уезжающих из эмиратов по тем или иным причинам

Доля уезжающих из Эмиратов невелика. В основном это те, кто уже около 10‒15 лет живет здесь. Они уезжают для того, чтобы ознакомиться с новыми странами и оценить уровень жизни в других условиях.

Процент таких случаев чрезвычайно низок. Подобные прецеденты также могут быть связаны с семейными обстоятельствами или новыми назначениями на работе. Случается, что кому-то не подходит высокая температура воздуха в летние месяцы, но многие не меняют место жительства по этой причине, а просто уезжают из страны в период жары.

Сотрудники агентства недвижимости Ax Capital подберут для вас подходящую недвижимость в ОАЭ и сопроводят на всех этапах сделки. Их профессионализм уже оценили тысячи экспатов, переехавших в Эмираты из разных стран мира.