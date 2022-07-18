Крупнейший в Германии покупатель российского газа обанкротится через несколько дней

Заместитель главы наблюдательного совета крупнейшего немецкого энергетического концерна Uniper SE Гарольд Сигатз пожаловался Bloomberg, что до банкротства компании остались считанные дни.

Uniper – крупнейший в Германии покупатель российского природного газа. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. Он - «дочка» финской компании Fortum, которая является крупнейшим иностранным партнером «Газпрома». Uniper известен также как один из крупнейших на планете операторов газовых хранилищ. Ему принадлежат 9 подземных хранилищ в ФРГ, Австрии и Великобритании суммарной мощностью 9 млрд м³.

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Uniper работает с «Газпромом». После резкого сокращения поставок газа по газопроводу «Северный поток 1» в июне на 60% по техническим причинам и полной остановки в прошлый понедельник на плановую профилактику Uniper пришлось покупать газ на спотовом рынке. Причем, естественно, значительно дороже, чем он брал его у «Газпрома». Специалисты подсчитали, что снижение поставок газа из России в июне обходилось немецким энергетикам в 30 млн евро каждый день. Сейчас, когда газ по газопроводу «Северный поток 1» вообще не поступает, потери, естественно, еще больше.

Высокие цены для Uniper неприемлемы, поэтому он начал забирать газ из хранилищ, предназначенный для зимы.

«Мы сейчас сокращаем объемы газа в наших хранилищах для того, чтобы поставлять нашим клиентам газ и обеспечить ликвидность Uniper»,- говорится в заявлении энергетической компании. В заявлении также подчеркивается, что Uniper не может ждать помощи недели, счет идет на дни.

Uniper уже больше месяца ведет переговоры с правительством ФРГ о финансовой помощи. Если они закончатся успешно, то у государства появится пакет акций в одной из крупнейших немецких компаний. Речь может идти о 9 млрд евро.

Канцлер Шольц заявил в воскресенье, что правительство может воспользоваться выкупом попавших в особенно тяжелое положение компаний по примеру Lufthansa, которую пришлось спасать в разгар пандемии. Правительство тогда выдало главной немецкой авиалинии кредиты и купило 20% ее акций, но при этом отменило выплату дивидендов и бонусов менеджерам.

Между тем, глава Uniper Клаус-Дитер Маубах ранее говорил, что компания не сможет наполнять хранилища зимой и, не исключено, будет вынуждена повысить цены на газ и даже сократить поставки потребителям.

Берлин поставил перед собой амбициозный план заполнить к началу зимы хранилища на 90%. Однако заборы газа из хранилищ летом, когда спрос на него относительно низок, ставят его под угрозу срыва.

Угроза банкротства нависла не только над отдельными компаниями, но и над целыми отраслями промышленности ФРГ, работающими на газе. Тяжелее всего придется химической промышленности, которая считается третьей по численности занятых работников и объемам производства.