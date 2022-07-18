Байден съездил за дешевой нефтью. Нефть подорожала

Важнейшее события для рынка нефти произошло в минувшие выходные – состоялась долгожданная встреча президента США Джо Байдена и королем Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Одной из ключевых тем переговоров было увеличение добычи в Персидском заливе с целью насыщения предложения, следствием которого должно стать снижение топливных цен, выступающих ключевым драйвером инфляции в мире.

На самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Конечно, Байден по итогам встречи поспешил сделать громкие политические заявления о том, что саудовский король пообещал увеличить добычу чуть ли не на 50%. Однако Восток - дело тонкое, как известно. И сам лидер Саудовской Аравии позднее сказал, что страна может – в теории – увеличить добычу до 13 миллионов баррелей, но это предел, и дальнейший рост невозможен.

Более того: его страна состоит в ОПЕК+, где решение об увеличении или сокращении добычи принимается коллегиально – следовательно, саудиты просто не могут взять и в одностороннем порядке заявить об увеличении добычи - тогда любая страна из ОПЕК+ может начать наращивать производство в хаотичном порядке, что приведет в итоге к краху нефтяных цен, а это вряд ли входит в интересы нефтедобывающих стран.

Но и это еще не все. Как заявил глава МИД Саудовской Аравии, на состоявшемся в выходные в Джидде саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с участием Джо Байдена вопрос о нефтедобыче не поднимался, и ОПЕК+ продолжит контролировать рынок нефти.

«ОПЕК+ будет продолжать оценивать рыночные условия и делать то, что необходимо; мы постоянно говорим об этом с США», - говорится в заявлении.

То есть, единственное, что можно сказать по итогам вояжа Байдена однозначно, –

ни о каком сиюминутном увеличении добычи речи пока не идет. Решение будет приниматься не раньше 3 августа, когда состоится очередное заседание ОПЕК+.

Более того: если даже Саудовская Аравия дала Байдену какие-то непрозрачные обещания, то сможет ли она их выполнить? А точнее – захочет ли выполнять? Второе вполне возможно: во-первых, со ссылкой на решение ОПЕК+, а во-вторых – просто потому, что рейтинг Байдена в США пробил очередной минимум, и по сообщениям некоторых местных СМИ, ему вскоре грозит импичмент. Такое развитие событий не исключено, если демократы по итогам промежуточных выборов в ноябре потеряют контроль над конгрессом, и в подобном исходе, надо сказать, не сомневается уже почти никто.

Так что встреча, конечно, была долгожданной, но ее итоги оставили больше вопросов, чем ответов.

При этом, как известно, в арабском мире торги на биржах проходят в воскресенье, и основной индекс Саудовской Аравии, накануне достигавший полугодового минимума, вырос на 1,2%. А сырая нефть подорожала на 2,5% после того, как официальный представитель США сообщил агентству Рейтер, что немедленного увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии не ожидается – инвесторы задаются вопросом, есть ли вообще у ОПЕК возможности для увеличения добычи нефти.

Итак, теперь, чтобы дать какой-то более или менее точный прогноз, нужно оценить динамику рынка и технические сигналы. На прошлой неделе цена марок Brent и WTI в моменте пробивали 200-дневные средние, но затем сумели вернуть утраченные рубежи и в теории имеют шансы на разворот – с возможностью пойти на новые максимумы, вероятно, к осени, когда спрос на углеводороды будет расти. Если же нисходящая динамика возобновится, то пробой этих же уровней вниз будет с высокой долей вероятности означать обвал.

Ключевая дата на данный момент - 3 августа - когда пройдет встреча ОПЕК+.

Кстати, можно провести параллели с 2014 годом, когда также был конфликт на Украине, и американцам удалось обвалить нефтяные цены со 100 долларов до менее 50 уже к январю 2015-го. Тогда были сняты санкции с Ирана, сейчас попытки реализовать задуманное развиваются в другом направлении, однако повторится ли история - пока большой вопрос.