Саудовская Аравия резко увеличила покупки российской нефти

К покупателям топливной нефти из России относится, к примеру, Саудовская Аравия, крупнейший производитель и экспортер нефти. В Эр-Рияде умеют хорошо считать и поэтому решили заработать на разнице цен между российской нефтью, которую саудиты покупают с большой скидкой, и аравийской, которую они продают всему миру, естественно, без скидки, по рыночным ценам.

Экспорт топливной нефти из России в Саудовскую Аравию во втором квартале вырос, сообщает Reuters, вдвое по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. В апреле – июне Эр-Рияд купил у России 647 тыс. тонн топливной нефти. В апреле – июне 2021 г. импорт был значительно скромнее – 320 тыс. тонн. Саудиты покупают у России дешевую нефть, чтобы отправлять больше на экспорт своей нефти.

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Саудовская Аравия – одна из немногих стран, которые вырабатывают из нефти электроэнергию. В последние годы она, правда, предпринимает шаги по сокращению числа электростанций, работающих на нефтетопливе, и соответственно увеличивает число газовых электростанций, а также увеличивает добычу газа, чтобы как можно больше нефти продавать за границу.

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Сейчас, летом, в пиковый сезон энергетических нагрузок, Эр-Рияд очень активно покупает у России нефть и нефтепродукты со скидками.

Естественно, выросшая зависимость от российский нефти и топлива даже Саудовской Аравии затрудняет задачу американских дипломатов и политиков убедить Эр-Рияд присоединиться к потолку цен на «черное золото» из России. Это сейчас идея фикс Белого дома, с которой носятся президент Байден, министр финансов Йеллен и все остальные американские высокопоставленные чиновники. Визит Джо Байдена в Эр-Рияд наглядно всем показал и, в первую очередь, самим американцам, что отношения между Саудовской Аравией и США уже, похоже, никогда не будут такими же, какими они были, скажем, 5-10 лет назад. Напротив, отношения между Эр-Риядом и Москвой развиваются по нарастающей. Причем, как на двустороннем уровне, так и в рамках соглашения ОПЕК+, доказавшего свою эффективность. Судя по итогам визита Байдена саудиты не намерены отказываться от сотрудничества с Россией в области определения цены нефти. Они прекрасно понимают, что их присоединение к потолку цен на российскую нефть это сотрудничество может подорвать.

Пока коллективному Западу во главе с Вашингтоном особенно нечем похвастаться в борьбе с российскими энергоносителями, главным источником дохода российского бюджета. Саудовская Аравия далеко не единственная страна, наращивающая закупки у России нефти и топлива. «Эксперт» на прошлой неделе писал о том, что после резкого сокращения экспорта российского топлива в Европу Москва просто перенаправила их поток на Средний Восток.

Немало аналитиков считают, что импорт средневосточных стран российского топлива будет расти и во второй половине года. В июне он достиг 155 тыс. бар./д. Причем, по данным Vortexa он растет пять месяцев подряд.

В июле июньские показатели скорее всего будут перекрыты. Пока Москва экспортировала 220 тыс. бар./д.