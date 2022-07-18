Газовый вопрос в Европе: что-то вроде паники

Пока турбина для «Северного потока» добирается из Канады то ли в Германию, то ли в Россию, европейские власти вовсю готовятся к газовому апокалипсису. О том, что невозможно пережить предстоящую зиму без российского газа, поочередно заявляют практически все страны ЕС. В их числе Германия и Франция, где открыто говорят о предстоящем введении режима чрезвычайной ситуации из-за проблем в энергетическом секторе.

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Абсолютно понятно, что Украина была недовольна возвращением турбины для «Северного потока». По данным зарубежных СМИ, агрегат даже отправили не морем, а самолетом, чтобы ускорить процесс восстановления полноценных газовых поставок по трубопроводу. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые «никогда не воспримут» решение Оттавы вернуть турбину для «Северного потока».

Впрочем, шансов что-либо изменить в этом отношении у украинских властей нет, поскольку от нормальной работы трубопровода сейчас зависит подготовка европейских стран к зиме, и это понимают даже в США. В Европе же настроения и вовсе близки к паническим. Члены правительства Германии, в частности, уверены, что страна столкнется с дефицитом газа зимой, если останется без российских поставок, и более того, опасаются, что Россия не станет возобновлять поставки газа после нынешней остановки «Северного потока» на ремонт, как пишет Bild.

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По информации РБК, этот вопрос члены кабмина ФРГ обсуждали на секретном газовом совещаниии, созванном по инициативе министра по особым поручениям Вольфганга Шмидта. Чтобы избежать возникновения ЧС, стране нужно увеличить объем импорта газа из России на 40%, однако шансы на согласие российской стороны на такой шаг остаются низкими, пишет издание. На совещании правительство подчеркнуло, что цены на газ вырастут вдвое или втрое, и государство не сможет полностью покрыть рост расходов граждан.

Не слишком оптимистичны и во Франции. Как пишет Le Monde со ссылкой на сведения некоторых предпринимателей, спотовые цены на газ выросли до 20 раз, из-за чего сама деятельность предприятий становится бессмысленной и убыточной. Схожие заявления звучат в Испании, несмотря на то, что из-за более теплого климата ситуация там пока складывается довольно благоприятно. Так, пишет ТАСС, вице-премьер Испании Тереса Рибера призвала страны Европейского союза приготовиться к нехватке газа в ближайшее время.

Неделя будет нервной

Новая неделя началась для европейского рынка газа с некоторого подъёма котировок – с 1680 до более чем 1740 долл. за 1000 кубометров, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Хотя ещё в пятницу было заметно понижение с рубежей 1900 долларов, во многом связанное с продвижением процесса возврата из Канады газовой турбины для «Северного потока».

Однако в понедельник нефть растет с рубежей около 99 долл. за баррель Brent к уровням в районе 103 долларов. Это происходит из-за того, объясняет аналитик, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не привела ни к каким обещаниям Эр-Рияда повысить добычу нефти. Кроме того, несколько снижается и доллар на валютном рынке.

Все это поддерживает и цену газа, констатирует Гойхман. Однако текущая неделя очень важна для данного рынка, и она только начинается. Во вторник выйдет значимый показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за июнь. Инфляция сильно зависит от цен на газ, и со своей стороны воздействует на них через инфляционные ожидания. Предполагается, что ИПЦ сохранился на уровне мая – 8,6%. Этот показатель имеет особое значение сейчас, поскольку 21 июля пройдёт заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что он повысит процентную ставку на 0,25 п. п., но она может быть поднята и на 0,5 п. п. – если инфляция окажется выше прогноза. Это стало бы фактором снижения для цены газа.

Но, пожалуй, не менее, а возможно и более важное событие произойдет 21 июля – окончание профилактических работ на газопроводе «Северный поток», из-за которых он был остановлен, говорит эксперт. Многие опасаются, что по тем или иным поводам магистраль может не восстановить прокачку. Если это произойдёт, цена «голубого топлива» способна взметнуться вверх. Возобновление же поставок, напротив, успокоит рынок и снизит котировки.

В пятницу, 22 июля внимание будет обращено на индексы деловой активности еврозоны в текущем месяце. Предполагается их снижение по сравнению с июнем, что может быть воспринято как признак приближающейся рецессии. В таком случае цены газа испытают нисходящее давление.

Одним словом, заключает Марк Гойхман, неделя обещает быть напряжённой и волатильной. В зависимости от перечисленных и иных факторов, цены могут и подниматься к 1800-1850 долл., и опускаться к 1600-1650.

Давление газа на правительства растет

Цены на газ в Европе на прошедшей неделе понижались до 1688 долл. за 1000 кубометров, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Трубопровод «Северный поток –1» должен вновь запуститься после 21 июля, хотя многие в этом запуске сомневаются. Канадские власти разрешили компании Simens вернуть оборудование «Газпрому», но российская компания пока не подтвердила его получение. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 12 июля составляла 62,5%, увеличившись за неделю на 2,1%. Тем временем потребление энергии в Европе растет на фоне 40-градусной жары.

Политические круги в Европе начали терять власть: после отставки Бориса Джонсона развалилась правительственная коалиция в Италии, и основной причиной этого развала вполне можно считать рост цен на энергоносители. Президент Франции Макрон сообщил о новой цели по сокращению потребления энергии во Франции на 10% в течение сведущих 2 лет, и это звучит пугающе: снижение энергопотребления означает деградацию промышленности и уровня жизни населения, которое пока не вполне осознает, куда загоняют его собственные политики, указывает аналитик.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) выросла до 7,016 долл./mmbtu (251 долл. за 1000 кубометров) на фоне сокращения предложения из-за аварий, сезонного роста потребления и высокого экспортного спроса. Запасы природного газа в американских ПХГ продолжали расти, хотя темпы роста понизились. В годовом выражении по состоянию на 8 июля запасы в ПХГ оставались на 9,6% ниже уровня прошлого года и на 11,9% ниже уровня на последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM слегка понизилась – до 39,21 долл./mmBTU или 1403 долл. за 1000 кубометров.



В этой ситуации, указывает Лукичева, в ближайшей перспективе рынок природного газа останется напряженным. Цены напрямую будут зависеть от ситуации с поставками, однако их скорого облегчения не ожидается. Спрос останется высоким в связи с летним сезоном, а закачка газа в хранилища усилит давление на рынок.