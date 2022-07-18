Грандиозный всплеск интереса к импортозамещению

Как заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, России нужна кардинальная перестройка экономики, а не просто импортозамещение. Он отметил, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.

Статья по теме: Денис Мантуров в поисках технологического суверенитета дошел до вице-премьера

«Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Максима Топилина, продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. «В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития», — считает депутат Госдумы.

Статья по теме: Денис Мантуров: базар окончен

Правда, агентство почти не приводит конкретных предложений главы комитета по достижению этих задач, при том, что звучат они действительно вдохновляюще. Становится даже страшно: уж если такая мощная политическая риторика не тянет за собой еще более мощную конкретику решений и действий, то последуют ли они вообще. Пока же только одним направлением, которым, конечно, дело ограничиться не должно, депутат обозначил направление развития: «Лучшим ОЭЗ необходимо создавать сейчас условия для быстрого импортозамещения, поддерживать их льготной ставкой, предоставлять им дополнительные стимулы, давать возможность экспериментировать. Не сомневаюсь, что в этом случае туда потекут капиталы», — заявил он, отметив, что увеличивать число особых экономических зон (ОЭЗ) при этом не стоит так как их и так достаточно.

Напомним, что в минувшую пятницу, 15 июля с программной речью Госдуме выступил в ходе своего назначения на пост вице-премьера министр промышленности Денис Мантуров. Он заявил о необходимости достижения технологического суверенитета, противопоставив ему приоритет «абсолютно рыночных» подходов.

Но при этом, как отмечает журнал «Эксперт», в ходе обсуждения в пятницу в Думе не ставились вопросы о том, в результате чего наша страна все еще широко и критически зависит от импорта, хотя программы импортозамещения уже принимались, причем по отраслям, и даже громко прозвучавшая на заседании цель технологического суверенитета уже выдвигалась ранее президентом?

Более или менее ясно, впрочем, что до сих пор в правительстве и в ЦБ, чья роль тут далеко не последняя, было две разных линии в экономической политике, и преобладала та, с которой и полемизировал Денис Мантуров. Вполне рыночной ее назвать тоже сложно, так как этот «рынок» донельзя и не особенно логично зарегулирован. С опорой исключительно на концепции, которым тоже необходимо импортозамещение, или возможность импортировать те, которые не губят бизнес на корню.

Мы не видим системности

В глобальной экономике уже давно происходит кардинальная перестройка, отмечает генеральный директор ABE Consulting, руководитель 30-й Общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей по г. Москве Оксана Айсина. По ее словам, те условия, в которых мы оказались, являются следствием давно начавшихся процессов. И в текущей ситуации у нас нет другого выхода, как уже сегодня начинать активно действовать.

Потребность в импортозамещении возникла давно, и посыл государства слышен с 2014 года, напоминает эксперт. Однако сегодня, в то время как есть попытки предпринимателей создать продукт на локальном уровне, учитывая все сложности и отсутствие целевой поддержки со стороны государства, не удаётся получить большой объём валовой продукции. Производственный процесс — это работа на перспективу, вложенный капитал окупается только через несколько лет, и у бизнеса должно быть чёткое представление о завтрашнем дне, государство должно обеспечить гарантированные стабильные условия на много лет вперед.

Нельзя все возлагать на предпринимателя, а с позиции государства осуществлять лишь фискальные функции, полагает Оксана Айсина. Для реализации поставленных целей необходима слаженная совместная работа государства и бизнеса. От государства должна быть поддержка как в налоговых преференциях, так и «дорожные карты», общедоступная статистика по потребностям, прозрачные тендеры по закупкам, оптимизация контрольно-надзорных действий.

Сейчас есть попытки государства по внесению изменений в законодательные акты и различные преференции, активно работают общественные институты (например, по защите прав предпринимателей), по сбору проблематики. Но мы не видим системности, не видим дорожной карты по конкретным продуктовым линейкам, замечает она.

В России существуют особые экономические зоны, территории с льготными налоговыми условиями, продолжает эксперт. Но вход туда сложный, содержит большой перечень требований и, самое главное, не имеет понятной структуры, добавляет Оксана Айсина.

В целом, по ее мнению, импортозамещение и соответствующую перестройку экономики не следует понимать как развитие государства отдельно от мировых процессов. Это был бы гораздо более медленный путь, не говоря уже о трудностях его исполнения в целом.

Без ума не вытащить рыбку из пруда

Под технологическим суверенитетом понимается способность того либо иного вида хозяйственной деятельности обеспечить страну своей продукцией надлежащего качества, отмечает, в свою очередь, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. В масштабах страны это целостная система экономического развития, которое по критически важным составляющим не зависит от иностранных финансовых и производственных институтов и позволяет выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире.

На пути к достижению технологического суверенитета перед Россией стоит ряд задач: создание экономического и технологического блоков экономики, экспортного пакета продукции, новых транспортных логистических коридоров между Россией, странами АТР и ближнего Востока, использования человеческого капитала, построение системы безопасности. В стране должна быть создана промышленность с опорой на команды разработчиков, технологические компании и университеты.

Но, говорит Валерий Корнейчук, сегодня расходы на науку составляют чуть больше 1% ВВП, и число ученых упало ниже 0,5% от числа работающих. Создание условий для работы ученых в России должно быть одним из приоритетов государства, университеты должны выйти в позицию квалифицированных заказчиков по отдельным технологиям

Обеспечение технологического суверенитета Россия – проблема, не терпящая отлагательств, уверен аналитик. Технологический суверенитет — это сильная позиция в переговорах со странами Запада. Россия может достичь технологического суверенитета за 10–20 лет, Задачу обеспечения технологического суверенитета в России должна решать новая система национального образования. На практике необходимо создать систему управления наукой и взаимодействия бизнеса, государства и научных организаций. Необходимо поднять объем совокупных затрат на НИОКР до уровня 2,2–2,5% ВВП. Необходима программа комплексного развития технологического суверенитета до 2030 года с перечнем товаров и услуг, которые должны пройти своего рода «процедуру технологического суверенитета». Важен и поиск перспективных зарубежных рынков для продукции, выпускаемой по программе технологического суверенитета.

Для достижения технологического суверенитета России, полагает Валерий Корнейчук, нужно объединить возможности науки, промышленности и бизнеса. Необходима открытость этой проблемы для субъектов МСП и обеспечение его всей необходимой для этого информацией. Уход зарубежных компаний с российского рынка – это новые ниши, которые могут занять отечественные предприятия, замещая и развивая уровень технологий для достижения технологического суверенитета. Для этого надо оказать им всяческую помощь путем предоставления льготного кредитования, снижения налогового бремени в рамках новых налоговых режимов и уменьшении административных барьеров в решении технологических задач построения системы выпуска конкурентноспособной продукции, в том числе, не имеющей мировых аналогов.

Именно МСП должен взять на себя роль сервисных, инжиниринговых центров по разработке, проектированию, ремонту, импортозамещаемой продукции как переходного этапа для ее последующей ее замены на отечественные разработки. Необходимо расширить программу оборотного и инвестиционного кредитования предприятий промышленности для кредитование малого и среднего бизнеса. Требуют продления и антикризисные программы льготного кредитования МСП, разработанные Банком России во взаимодействии с правительством. И тогда у нас все получится, уверен эксперт.