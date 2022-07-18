«Группа ГАЗ» поставила в Норильск автобусы для перевозок в условиях экстремального холода

Ведущий российский производитель коммерческого транспорта, «Группа ГАЗ» поставила в Норильск 20 автобусов ЛиАЗ-5292.

«Машины изготовлены в северном исполнении, позволяющем обеспечить бесперебойную работу при экстремально низких температурах и комфортную температуру в салоне. В спецкомплектацию транспорта входит утепленное рабочее место водителя, двойные стеклопакеты; дополнительные отопители в салоне и отдельный отопитель в кабине водителя; термоизоляция аккумуляторного отсека, коммуникаций под днищем автобуса и ряда других комплектующих машины. Утепленный моторный отсек позволяет сократить время прогревания двигателя», — говорится в сообщении.

ЛиАЗ-5292 представляет из себя полностью низкопольный автобус большого класса, он способен перевозить до 111 человек. Отмечается, что за счет специальной компоновки салона количество посадочных мест увеличилось до 30 сидений.

«Система "книлинг" (наклон кузова в сторону дверей) и механическая аппарель облегчают посадку и высадку всем категориям пассажиров: пожилым людям, мамам с колясками, лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пассажирам с чемоданами и хозяйственными сумками-тележками», — подчеркивают в пресс-службе компании.

Просторная накопительная площадка автобуса оснащена кнопками связи с водителем и позволяет одновременно разместить инвалидную и детскую коляски. Помимо прочего, в салоне транспортного средства имеются специальные зоны для собак-поводырей.

Место водителя оборудовано регулируемой по высоте и углу наклона приборной панелью и гидроусилителем руля и эргономичным креслом с пневмоподвеской. Возле каждой двери установлены валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

Отдельно отмечается, что модернизированная стеклопластиковая маска автобуса укомплектована яркими светодиодными фарами, а лобовое стекло оснащено подогревом для лучшей видимости в сложных погодных условиях.