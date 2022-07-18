Как выбрать лазерный гравер

Цель использования лазерного гравера

Все существующие гравировальные лазерные станки различаются по следующим характеристикам:

мощность лазера – чем она выше, тем более толстые материалы может обрабатывать данное оборудование;

число режущих головок;

рабочее поле;

высота, на которую опускается рабочий стол;

длина излучаемой волны;

механическая точность;

мощность лазерной трубки – чем она выше, тем быстрее производится обработка материала, однако объем потребляемой энергии при этом увеличивается;

качество реза;

надежность системы охлаждения – чем она выше, тем дольше срок службы гравера и тем дороже он стоит;

функциональность и понятность применяемого интерфейса в моделях граверов с возможностью программирования;

легкость обслуживания.

Чтобы определиться с каждым из перечисленных критериев, необходимо учитывать цель использования лазерного гравера. Это оборудование применяется либо для раскроя (резки), либо для гравировки, либо для выполнения обоих видов работ. Если станок требуется только для раскроя, то при его выборе в первую очередь следует ориентироваться на мощность оптики лазера. Лучше всего эта работа выполняется оборудованием, у которого данный показатель составляет 80-100 Вт. Если станок предназначен только для гравировки, то достаточно мощности 50-80 Вт, однако для получения точного узора большое значение имеет изменяемое фокусное расстояние. В универсальном лазерном гравере должны быть сбалансированы мощность, время обработки материала и точность.

Типы лазерных граверов

Важную роль при выборе лазерных гравировальных станков играют материалы, которые обрабатываются с их помощью. Чем тверже материал, тем выше должна быть мощность лазера. По виду источника лазерного луча выделяют следующие типы граверов:

газовые;

твердотельные;

гибридные.

С помощью газовых гравировальных станков можно обрабатывать пластмассу, картон, керамику, стекло, древесину и резину, но нельзя обрабатывать металл. Имеются также ограничения по площади рабочих зон и типам наносимых изображений. Например, нанести изображения векторной графики нельзя.

Твердотельные гравировальные станки (включая волоконные граверы) предназначены для обработки преимущественно твердых материалов (металла, пластмассы и т. п.). Они позволяют наносить очень точные и высококачественные узоры. Но для обработки картона, древесины, стекла такие граверы не подходят.

Гибридные станки объединяют в себе особенности газовых и твердотельных граверов, то есть являются универсальными. Однако по качеству обработки они уступают узкоспециализированным устройствам.