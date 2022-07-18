Ключ от сундука: российским инвесторам стал доступен«цифровой» палладий

Российская цифровая платформа «Атомайз», первой получившая лицензию Банка России на выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), начала эмиссию токенов на палладий. Опрошенные «Экспертом» специалисты рынка инвестиций уверены, что сам прецедент открывает окно для появления новых инвестиционных инструментов, а сами новые токены в определенной перспективе помогут сохранить капитал в условиях надвигающейся рецессии в мировой экономике.

Палладиевые токены, выпущенные на рынок платформой «Атомайз», стали первыми в России цифровыми активами, реализованными в форме права на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости металла. Их первым эмитентом стал международный фонд с портфелем драгоценных металлов GPF Investments, а инвесторами — Росбанк и брокер «Вектор Икс». Фактически, их эмиссия проложила дорогу для дальнейшего выпуска аналогичных цифровых активов, привязанных к стоимости никеля, любых других металлов и прочих привлекательных инвестиционных инструментов. Одним из ключевых инвесторов российской токенизационной платформы стала компания «Интеррос», глава которой Владимир Потанин был по сути одним из главных идеологов ЦФА в России.

«Токенизация позволяет оцифровать и превратить в товар практически любую услугу или объект. Таким образом, она становится универсальным инвестиционным инструментом. В отличие от криптовалюты, которая является инструментом спекулятивным и не удостоверяет обязательства эмитента перед инвестором, токены абсолютно прозрачны и всегда обеспечены конкретным активом», — пояснил Потанин.

Генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева подчеркнула, что команда компании прошла долгий путь от идеи до непосредственного выпуска первого ЦФА на платформе, представляющей комплексное решение на базе технологий распределенного реестра.

«Для этого длительное время велась совместная работа с регулятором и законодательными органами по совершенствованию законодательства в новейшей индустрии, меняющей парадигму финансовых рынков в России, — говорит Фроловичева. — Мы верим, что этот первый шаг является важным элементом новой системы, которая будет включать в себя новое прочтение традиционных продуктов и создание принципиально новых, для эмитентов и инвесторов».

Подальше положишь — поближе найдешь

Как объясняет в беседе с «Экспертом» независимый инвестиционный советник и партнер сервиса «Советники Винвестора» (резидент «Сколково») Кристина Агаджанова, технология распределенного реестра, лежащая в основе деятельности платформы «Атомайз», позволяет переводить физические активы в цифровую форму, и это значительно упрощает процесс торговли за счет ускоренной обработки информации.

Сам цифровой актив или токен — аналог контракта, который позволяет клиентам получить продукт или услугу в цифровой форме. Кристина Агаджарова сравнивает это с тем, как металлические монеты были заменены бумажными деньгами, а затем транзакции стали безналичными. Цифровые финансовые активы — это следующий этап, который, к тому же, открывает доступ к инвестициям в драгметаллы широкому кругу частных лиц.

«Акции могут быть слишком дорогими для массового инвестора. Однако использование блокчейна и создание цифровых финансовых активов, привязанных к ценным бумагам, позволяет создать продукты, стоимость которых привлекательна и посильна для массового инвестора. В результате инвестор рад, что смог вложиться в интересующую его компанию, а компания смогла привлечь дополнительные инвестиции, которые в противном случае могли бы пропасть», — объясняет собеседница «Эксперта».

При этом сам палладий — так же, как золото, серебро, платина, медь и никель — является одним из самых популярных в мире инвестиционных драгметаллов. С этой точки зрения ограниченные запасы таких металлов гарантируют им стабильную цену, а в периоды экономической нестабильности спрос на них значительно растет, так как именно такие активы принято считать «тихой гаванью».

«Драгметаллы – традиционный защитный актив во время кризисов, стоимость которых обычно растет по мере того, как инвесторы выбирают такие активы вместо акций, облигаций и т.д. Но металлы все разные и вести они себя могут по-разному в зависимости от совокупности факторов», — объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Если учитывать вполне реальные перспективы наступления мировой рецессии уже в ближайшее время (в МВФ уже заявили, что значительно снизят прогноз по росту экономики в 2023-м), то текущая цена золота сравнительно низка для входа, считает собеседник «Эксперта». С наибольшей вероятностью металл будет расти вместе с негативом на рынках, инфляцией и т.д. Но что касается серебра, платины и палладия – это еще промышленные металлы, стоимость которых меняется в зависимости от динамики роста мировой экономики.

«Будет ли расти стоимость этих металлов во время рецессии, когда будет происходить замедление отраслей (автопромышленности, технологий ВИЭ, ИТ и т.д.), сказать сложно. С другой стороны, санкции против России продолжают толкать цены на металлы вверх, так как рынок опасается возникновения дефицита самого востребованного сырья», — рассуждает Деев.

Впереди планеты всей

В целом выход российских площадок на рынок ЦФА – закономерное явление, учитывая последние изменения относительно цифровых активов в отечественном законодательстве и общую тенденция в мире: криптовалюты и другие цифровые активы становятся все более популярными. Перспективы развития таких платформ, считают эксперты, будут зависеть не только от внутренних регулирующих актов в РФ, но и от того, будут ли вводиться санкции со стороны Запада теперь уже к таким институтам из России. Но в «Интерросе» продолжают смотреть в будущее с оптимизмом.

«Я бы замахнулся на то, что Россия в этой области может иметь цифровое лидерство. Почему? Потому что у нас для этого есть определенные конкурентные преимущества. [У нас много] хороших программистов и хорошая математическая школа, где еще есть серьезные институты, которые способны над этим работать <…> И даже в таких вопросах, как создание законодательства, в частности, в развитии цифровых финансовых активов. В этом мы тоже продвинулись — у нас хорошее перспективное законодательство, имеющее определенный потенциал», — говорил ранее Владимир Потанин в одном из интервью.

Кристина Агаджанова считает, что в будущем инвесторы в такие активы с их помощью смогут заключать контракты на поставку товаров и проводить различные сделки со своими активами.

«Токенизация — это не торговля криптовалютами, а создание современного и прозрачного механизма оцифровки активов. А также формирование новых цифровых рынков, где токенизация является услугой, помогающей владельцам активов перевести их в цифровой вид», — объясняет она.

А что касается западных санкций, вполне возможно, что именно такого рода токены, как и цифровой рубль, запуск которого планируется в России в ближайшее время, помогут обходить их и наладить финансовое сообщение с контрагентами из стран, по-прежнему заинтересованных в торгово-экономических отношениях с РФ.