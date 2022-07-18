Мантуров на посту вице-премьера будет отвечать за Уральский федеральный округ

Новый вице-премьер РФ Денис Мантуров в дополнение к своим непосредственным обязанностям в качестве одного из заместителей главы правительства будет курировать Уральский федеральный округ.

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

«В правительстве все вице-премьеры дополнительно к своим отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. За вами будет закреплен промышленно ориентированный Уральский федеральный округ», — заявил глава российского кабмина, обращаясь к Мантурову на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин попросил своего нового заместителя «особо сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в округ субъектов Российской Федерации и на контроле использования поступающих в регионы бюджетных ассигнований», передает агентство.

Ранее УрФО в качестве вице-премьера курировал Юрий Борисов, ставший на днях главой «Роскосмоса».

На новом посту Мантурову также предстоит заниматься вопросами государственной политики в сфере промышленности, сообщил Мишустин. Кроме того, новый вице-премьер будет отвечать за реализацию программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. Помимо этого, Мантурову поручено «осуществлять технологический и атомный надзор».

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин назначил главу Минпромторга на новую должность в правительстве — пост вице-премьера-министра промышленности и торговли. Денис Мантуров стал единственным вице-премьером в кабмине, который будет совмещать эту должность с постом министра.