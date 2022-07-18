Минобороны: в ДНР уничтожено около 250 иностранных наемников

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной военной операции России на Украине.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — сообщил, в частности, Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли удар по украинскому полевому аэродрому в ДНР и уничтожили два вертолета Ми-8; авиация РФ ликвидировала установку «Бук-М1» ВСУ в районе Краматорска, а также три склада с вооружением и склад горючего в Запорожской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286-ти районах», — уточняется в сводке оборонного ведомства.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области, отметил Конашенков. Уничтожены до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, указывается в сообщении министерства.

Всего с начала спецоперации уничтожены 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 БПЛА, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники, говорится в сводке Минобороны.