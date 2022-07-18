Набиуллина предложила упростить доступ хай-тек компаний на биржу

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что российские банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании, и призвал найти для них источники финансирования. В связи с этим, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила смягчить для хай-тек компаний условия доступа к площадке «сектор роста» на Мосбирже и разработать для них таксономию по аналогии с ESG.

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«Важно поддержать быстрорастущие, высокотехнологичные компании. Когда они проходят через эти меры поддержки, они не всегда удовлетворяют критериям малого бизнеса, критериям, которые биржей установлены сейчас в секторе рынка инноваций. Здесь нужны специальные критерии для таких компаний, чтобы распространить на них уже действующие меры поддержки и возможно выработать специальные меры», — заявила Набиуллина.

Она пояснила, что сейчас именно фондовый рынок — основной источник финансирования таких компаний, потому что банки отказывают кредитовать их из-за высоких рисков. «Сектор Роста» Московской биржи — биржевая площадка для привлечения инвестиций субъектами МСП. При этом, компания должна соответствовать ряду требований: существовать не менее трех лет и иметь выручку не менее 120 млн рублей. Максимальная выручка компании должна быть не более 10 млрд рублей для эмитентов облигаций и не более 25 млрд рублей для эмитентов акций.

«Мы предлагаем увеличить верхний порог рыночной капитализации эмитентов, которые могут участвовать в инновационном "секторе роста" с 25 до 75 миллиардов рублей. Я бы также предложила рассмотреть вариант перераспределения внутри лимита, выделенного на программы МСП, — понимая всю ограниченность бюджетных ресурсов — лимит в большей степени фокусировать на быстрорастущих, высокотехнологичных, инновационных компаниях», — добавила глава ЦБ.

Она также согласилась с инициативой главы Минфина Антона Силуанова, который предложил продлить налоговую льготу при покупке гражданами ценных бумаг российских высокотехнологичных компаний еще на пять лет. Изначально действие льготы предполагалось до конца текущего года.

