НИУ «МЭИ» и IT-компания «Сател» разработают цифровые технологии для энергетиков En+ Group

Национальный исследовательский университет (НИУ) «МЭИ» и российский IT-разработчик «Сател» будут сотрудничать в исследованиях и разработке новых технологий для электроэнергетики. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписал ректор вуза Николай Рогалев и президент группы компаний Артур Айнетдинов. О заинтересованности во внедрении этих разработок уже заявила компания En+ Group, энергометаллургическая компания Олега Дерипаски.

В фокусе нового сотрудничества «МЭИ» и «Сатела» — разработка инновационных технологий для программно-аппаратных комплексов, прикладных и системных сервисов, средств обеспечения информационной безопасности и средств связи, мониторинга и диагностики оборудования, а также для диспетчерского и технологического управления оборудованием.

В частности, партнёры создадут демонстрационную зону на базе полигона «Центра компетенций» МЭИ. В ней будут прорабатывать технические решения, исследования и разработку технологий, которые направлены на повышение эффективности работы электроэнергетического сектора и обеспечение его информационной безопасности. НИУ «МЭИ» и «Сател» также будут совместно готовить кадры в области инновационных технологий по основным направлениям сотрудничества.

Новое сотрудничество «будет способствовать развитию отрасли и приведет к созданию инновационных продуктов и тиражированию высокотехнологичных решений для объектов генерации, предприятий электрических сетей и других субъектов электроэнергетики Российской Федерации», сказал после подписания соглашения ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Новые продукты могут быть полезны крупным предприятиям в электроэнергетике. Основное направление в цифровизации ТЭК сегодня — замещение импорта, поэтому при разработке отечественных IT-решений нужно выходить на новый уровень сотрудничества между научным сообществом и высокотехнологичными компаниями, отметил президент ООО «Сател» Артур Айнетдинов. Интерес к этому партнерству и разработкам, которые появятся по его итогу, уже проявила En+ Group. В компании предполагают, что новые технологии отечественного производства удастся применить на ее предприятиях.

«Сотрудничество En+ Group с НТИ «МЭИ» носит стратегический характер. Оно объединяет практический опыт эксплуатации и развития действующих сегодня энергосистем и компетенции в области самых современных, эффективных и перспективных цифровых технологий. Доведение научных разработок до реальных рыночных продуктов и их коммерциализация представляет собой отдельную не менее сложную задачу», — сказал заместитель гендиректора по цифровой трансформации компании En+ Group Дмитрий Халин. Он выразил уверенность в том, что совместная работа «МЭИ» и «Сател» тоже поспособствуют решению этих задач и ускорят вывод на рынок инновационных продуктов.

Напомним, что «En+ Group» подписала соглашение о сотрудничестве с НИУ «МЭИ» в 2021 году. Стороны сотрудничают по программам и проектам в области «зеленой» энергетики, информационных технологий и методов искусственного интеллекта. Конечным итогом этого партнёрства должно стать более рациональное использование ресурсов планеты, защита уникальных экосистем в регионах присутствия компании, а также цифровая трансформация предприятий энергетического комплекса России.