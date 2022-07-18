Объем ипотечного кредитования в июне вырос на 68%

Объем ипотечного кредитования в России в июне вырос на 68% по сравнению с маем, до 219,15 млрд рублей, а количество выданных ипотек — на 75%, до 57,5 тысяч. По итогам первого полугодия эти показатели остаются меньше прошлогодних на 32% и 43% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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«Количество новых ипотечных кредитов в июне 2022 года выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 75%, а объемы увеличились на 68%. В июне нынешнего года было выдано 57,5 тысячи ипотечных кредитов на 219,15 миллиарда рублей, в мае – 32,90 тысячи кредитов на 130,55 миллиарда рублей», — говорится в исследовании.

Наибольшие объемы ипотечного кредитования были зафиксированы в Москве (5,79 тыс. кредитов на 44,08 млрд рублей), Подмосковье (3,96 тыс. на 24,31 млрд рублей), Санкт-Петербурге (2,84 тыс. на 16,66 млрд рублей), Краснодарском крае (2,02 тыс. на 8,06 млрд рублей) и Татарстане (1,81 тыс. на 6,2 млрд рублей). Двукратный прирост объемов ипотечных выдач наблюдался в Алтайском и Пермском краях, Самарской, Челябинской, Нижегородской, Иркутской, Оренбургской областях, Удмуртии, ХМАО и Башкирии.

По данным ОКБ, средний размер ипотечного кредита в июне в среднем по стране снизился на 4% — до 3,8 млн рублей. Самый высокий прирост среднего чека за месяц был отмечен в Алтайском крае (+28%), самое сильное снижение — в ЯНАО (-8%).

В общей сложности за первое полугодие банки выдали 514,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,77 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных ипотек снизилось на 43%, а объемы кредитования – на 32%.

