Отказ Европы от российских энергоносителей зимой оценили в $200 млрд

Отказ от энергоносителей из России предстоящей зимой обойдется для граждан европейских стран по меньшей мере в $200 млрд.

Такие прогнозы дает Bloomberg.

«Это падающая цепочка энергетического домино, каждая кость в котором стоит миллиарды евро. За обанкротившимся энергетическим предприятием тянется государственное снабжение. Когда пыль осядет, общий счет за спасение европейского энергетического рынка этой зимой легко превысит $200 млрд», — пишет агентство, указывая на то, что по мере роста цен на газ и электроэнергию все больше западных предприятий будут нести потери.

В частности, напоминают авторы статьи, германский импортер российского газа Uniper обратился к правительству ФРГ за помощью — холдинг рассчитывает на финансовую поддержку в €10 млрд ($10,1 млрд). Во Франции национализация корпорации EDF будет стоить Парижу более €8 млрд ($8,08 млрд). Эти два случая — лишь «верхушка айсберга», отмечает Bloomberg.

Поясняется, что единственный выход для энергокомпаний из сложившейся ситуации — «переложить последствия скачка цен на потребителей». Если это произойдет, то, по данным Goldman Sachs, граждане стран Европы будут вынуждены платить за электричество и газ €470 ($474), что на 290% больше, чем в середине 2020 года.

«Очень немногие политики, похоже, осознают масштабы грядущего кризиса и его издержки», — констатирует агентство.