Дмитрий Песков назвал санкции в отношении России ценой за ее независимость

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкции в отношении России являются ценой за ее независимость и суверенитет.

Как заявил Песков в интервью иранскому гостелерадио, и Тегеран, и Москва уже привыкли к ограничениям, которые вводятся «тысячами» еще со времен СССР. «Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства.

Песков указал на то, что Иран уже не первое десятилетие находится под разного рода рестрикциями и «хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться, повышать благосостояние своего народа, несмотря на все эти ограничения».

Говоря о сроках завершения специальной военной операции на Украине, представитель Кремля заявил, что определенных временных рамок здесь нет — спецоперация закончится, когда будут достигнуты все ее цели.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция [России на Украине] завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», — подчеркнул Песков.

Во вторник, 19 июля, президент России Владимир Путин вылетит в Тегеран, где у него состоится встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Как отмечает Der Spiegel, с начала спецоперации на Украине РФ и Иран делят первое место в списке стран, против которых принято наибольшее количество санкций. У Тегерана за 40 лет накоплен богатейший опыт выживания в таких условиях, пишет издание, так что у Москвы есть чему поучиться, и сплоченность двух стран будет только усиливаться.