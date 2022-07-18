Политики и мытари поддерживают рубль

Курс рубля начал новую неделю с продолжения роста, в течение первых двух часов торгового дня уходя в район 56 руб. за доллар, где формируется преграда для укрепления российской валюты. Пройти ее сходу не удалось, но с большой вероятностью можно ожидать, что на этой неделе мы увидим более дорогой рубль.

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Основную поддержку российской валюте сейчас оказывает налоговый период. Причем, бизнесу предстоит рассчитываться с государством за второй квартал, а квартальные налоговые выплаты больше ежемесячных. Поэтому объем продажи валютной выручки экспортеров в течение этой недели будет высоким.

В пользу покупки рубля играет и рыночная ситуация: пара евро–доллар не смогла закрепиться ниже единицы, и началось коррекционное ослабление курса доллара к основным мировым валютам. Сейчас рубль напрямую не коррелирует с динамикой доллара на мировом валютном рынке, но снижение «американца» вызвало рост цены нефти и металлов, что благоприятно для рубля.

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Отчасти ослабление доллара стало следствием визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Стороны не только не достигли соглашения об увеличении добычи нефти саудитами, но и сама риторика лидеров двух стран говорит о том, что отношения сторон вряд ли сильно улучшились.

Китай в очередной раз дал понять, что не намерен присоединяться к антироссийским санкциям. Следовательно, пока нет оснований говорить про успех переговоров США и Китая касательно введения верхней планки цены на российскую нефть – об их проведении на прошлой неделе объявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Таким образом, политический фон сейчас можно трактовать как умеренно улучшившийся для рубля.

В такой ситуации следует ожидать продолжения укрепления курса российской валюты – вплоть до пятницы, когда Банк России примет решение по ключевой ставке, а также, как ожидается, огласит свое видение состояния российской экономики и дальнейшей денежно-кредитной политики.