Преимущества и особенности автопостинга в социальных сетях

Другой способ решения данной проблемы заключается в использовании программ, позволяющих осуществлять автопостинг вк, которые обновляют информацию на страницах в соцсетях в соответствии с установленным графиком.

Практически все программы автопостинга работают схожим образом. Для их использования необходимо выполнить следующие действия:

зарегистрироваться и произвести оплату (в некоторых программах имеется бесплатная демоверсия);

открыть на компьютере каталог, в котором хранятся подготовленные посты (тексты и фотоснимки);

заполнить сценарии для систематизации материала в соответствии с днями размещения, временем публикации и категориями;

установить временной интервал или указать определенное время для публикации.

В дорогих сервисах автопостинга предусмотрен расширенный перечень функций, предоставляющих дополнительные возможности. Использование программ автопостинга в соцсетях значительно упрощает работу и экономит время контентмейкеров. Кроме того, они обеспечивают следующие преимущества:

Возможность раскручивать один проект одновременно в нескольких соцсетях. Программы автопостинга могут копировать контент на все выбранные странички, причем время публикации для каждой из них устанавливается индивидуально.

Возможность составления отчетов на основании статистических данных. Они позволяют выяснить, какие посты пользовались наибольшей популярностью у аудитории, когда пользователи ведут себя активнее всего, какие темы вызывают самый высокий интерес. Если предоставленных сервисом автопостинга аналитических отчетов недостаточно, то можно воспользоваться системой Google Analytics.

Возможность пользования соцсетями не только со смартфона, но и с компьютера.

В то же время у программ автопостинга имеются и определенные недостатки, которые необходимо учитывать. В их число входят следующие особенности: