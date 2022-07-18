Преимущества и особенности автопостинга в социальных сетях

Другой способ решения данной проблемы заключается в использовании программ, позволяющих осуществлять автопостинг вк, которые обновляют информацию на страницах в соцсетях в соответствии с установленным графиком.
Практически все программы автопостинга работают схожим образом. Для их использования необходимо выполнить следующие действия:
- зарегистрироваться и произвести оплату (в некоторых программах имеется бесплатная демоверсия);
- открыть на компьютере каталог, в котором хранятся подготовленные посты (тексты и фотоснимки);
- заполнить сценарии для систематизации материала в соответствии с днями размещения, временем публикации и категориями;
- установить временной интервал или указать определенное время для публикации.
В дорогих сервисах автопостинга предусмотрен расширенный перечень функций, предоставляющих дополнительные возможности. Использование программ автопостинга в соцсетях значительно упрощает работу и экономит время контентмейкеров. Кроме того, они обеспечивают следующие преимущества:
- Возможность раскручивать один проект одновременно в нескольких соцсетях. Программы автопостинга могут копировать контент на все выбранные странички, причем время публикации для каждой из них устанавливается индивидуально.
- Возможность составления отчетов на основании статистических данных. Они позволяют выяснить, какие посты пользовались наибольшей популярностью у аудитории, когда пользователи ведут себя активнее всего, какие темы вызывают самый высокий интерес. Если предоставленных сервисом автопостинга аналитических отчетов недостаточно, то можно воспользоваться системой Google Analytics.
- Возможность пользования соцсетями не только со смартфона, но и с компьютера.
В то же время у программ автопостинга имеются и определенные недостатки, которые необходимо учитывать. В их число входят следующие особенности:
- Низкокачественные или малоизвестные программы автопостинга способны оказать отрицательное влияние на траст сайта, что чревато вероятным баном, в особенности если поисковики посчитают размещаемый контент сомнительным.
- Дополнительные расходы на оплату сервиса. Хорошая программа с расширенным функционалом стоит дорого, причем плату придется вносить ежемесячно.
- Подверженность программ техническим сбоям. При возникновении таких проблем сервисы перестают публиковать запланированные посты.