Преимущества и особенности автопостинга в социальных сетях

18 июля 2022, 16:36

Люди, активно использующие социальные сети, непрерывно генерируют контент и публикуют свежие посты. Те, у кого нет на это времени, часто нанимают специалистов, обеспечивающих регулярное размещение новых записей.

Другой способ решения данной проблемы заключается в использовании программ, позволяющих осуществлять автопостинг вк, которые обновляют информацию на страницах в соцсетях в соответствии с установленным графиком.

Практически все программы автопостинга работают схожим образом. Для их использования необходимо выполнить следующие действия:

  • зарегистрироваться и произвести оплату (в некоторых программах имеется бесплатная демоверсия);
  • открыть на компьютере каталог, в котором хранятся подготовленные посты (тексты и фотоснимки);
  • заполнить сценарии для систематизации материала в соответствии с днями размещения, временем публикации и категориями;
  • установить временной интервал или указать определенное время для публикации.

В дорогих сервисах автопостинга предусмотрен расширенный перечень функций, предоставляющих дополнительные возможности. Использование программ автопостинга в соцсетях значительно упрощает работу и экономит время контентмейкеров. Кроме того, они обеспечивают следующие преимущества:

  • Возможность раскручивать один проект одновременно в нескольких соцсетях. Программы автопостинга могут копировать контент на все выбранные странички, причем время публикации для каждой из них устанавливается индивидуально.
  • Возможность составления отчетов на основании статистических данных. Они позволяют выяснить, какие посты пользовались наибольшей популярностью у аудитории, когда пользователи ведут себя активнее всего, какие темы вызывают самый высокий интерес. Если предоставленных сервисом автопостинга аналитических отчетов недостаточно, то можно воспользоваться системой Google Analytics.
  • Возможность пользования соцсетями не только со смартфона, но и с компьютера.

В то же время у программ автопостинга имеются и определенные недостатки, которые необходимо учитывать. В их число входят следующие особенности:

  • Низкокачественные или малоизвестные программы автопостинга способны оказать отрицательное влияние на траст сайта, что чревато вероятным баном, в особенности если поисковики посчитают размещаемый контент сомнительным.
  • Дополнительные расходы на оплату сервиса. Хорошая программа с расширенным функционалом стоит дорого, причем плату придется вносить ежемесячно.
  • Подверженность программ техническим сбоям. При возникновении таких проблем сервисы перестают публиковать запланированные посты.