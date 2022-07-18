Путин указал на отсутствие финансирования высокотехнологичных предприятий в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимы дополнительные решения по обеспечению доступа высокотехнологичных и быстроразвивающихся компаний к источникам финансирования.

«Надо признать, что несмотря на все наши усилия, сегодня все-таки финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных и быстроразвивающихся компаний к источникам финансирования. Их нет сегодня, а без этого не обойтись. Здесь нужны дополнительные решения», — сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что режим налоговых преференций в России существует, однако компании тем не менее не могут получить средства. «Председатель Центрального банка подтвердила, что банки неохотно кредитуют подобные сделки. Банки практически не кредитуют, если сказать по-честному, поскольку риски слишком велики», — пояснил Путин. По его словам, необходимо искать другие источники финансирования, в том числе следует рассмотреть возможность привлечения средств пенсионных фондов. Президент уточнил, что «здесь без поддержки государства не обойтись, надо просто продумать эту систему».

Путин отметил, что нужно активизировать работу по созданию стимулов для инвестирования в высокотехнологичные компании, для того чтобы инструменты их поддержки реально работали. «Самое простое, конечно, это привлекать какие-то финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно. Они даже не знают, что делать с этими средствами», — сказал глава государства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все законодательные решения должны быть приняты осенью. Отвечая на вопрос президента по объему финансирования высокотехнологичных компаний, чиновник отметил, что «бизнес должен вкладывать не меньше, чем бюджет», и указал на то, что «это должны быть немалые средства».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, обратила внимание, что проблема финансирования быстроразвивающихся компаний в данный момент состоит не в нехватке инструментов, инфраструктурных решений либо стимулов. По ее мнению, сложности возникают с привлечением инвесторов. «С ними можно еще отработать, что им мешает вкладывать, еще что-то поднастроить, чтобы они более активно вкладывали, но, мне кажется, основное — это действительно привлечение сюда финансовых ресурсов, потому что практически весь инструментарий и инфраструктура в рабочем состоянии. Там можно что-то настраивать», — отметила глава ЦБ.