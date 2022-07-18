РСХБ развивает образовательные программы в сфере АПК

Агрообразование и цифровизация

Цифровая трансформация отечественного агропрома с применением робототехники и технологий искусственного интеллекта, а также рост спроса на специалистов аграрных профессий сегодня снова актуализировали интерес к отраслевому образованию.

Опорный банк агропромышленного сектора РФ, возглавляемый Борисом Павловичем Листовым, активно развивает собственную экосистему, состоящую из уникальных технологических решений. И одним из цифровых проектов Россельхозбанка является новая онлайн-площадка «Я в Агро», позволяющая совмещать образование и карьеру в агроотрасли. В интервью изданию Газета.ру Борис Листов рассказал, что «на площадке представлено более 12 тыс. вакансий и резюме», и отметил, что таким образом РСХБ помогает решать кадровый вопрос в отрасли.

Школьникам этот сервис предлагает пройти бесплатные тесты по профориентации, познакомиться с актуальными рейтингами учебных заведений, воспользоваться онлайн-библиотекой или найти подработку.

Абитуриенты могут определиться со специализацией будущей профессии и подобрать подходящий вуз, а также попробовать свои силы в различных конкурсах.

Для студентов здесь представлены различные варианты стажировок, бесплатные курсы и рейтинг работодателей.

Специалистам один из сервисов онлайн-площадки «Я в Агро» предлагает повысить квалификацию, получить карьерную консультацию и карту личного роста. А компаниям-партнерам предоставляются возможности: подбора персонала для агросектора, публикации и продвижения образовательного контента, товаров и услуг.

Также при поддержке РСХБ реализуются кампусные программы, обустраиваются лекционные залы и интерактивные классы в различных учебных заведениях.

Ведущим аграрным банком страны профинансирован запуск лаборатории искусственного интеллекта в МФТИ и агротехнологической лаборатории на базе Тимирязевской академии.

По инициативе главы Россельхозбанка был создан и получил развитие общероссийский образовательный проект «Школа фермера», дающий новичкам агробизнеса и более опытным предпринимателям знания по рентабельному ведению дела. В мае текущего года стартовала уже пятая волна обучения, в ходе которой к федеральному проекту присоединились три новых региона — Приморский край, республики Коми и Алтай.

В ходе изучения курса подробно разбираются аспекты правовых основ и госрегулирования малых форм хозяйствования, изучаются экономические основы производства сельхозпродукции, происходит погружение в проблематику организации предпринимательской деятельности, маркетинга и логистики. Также в процессе обучения организовываются мастер-классы с выездом в животноводческие хозяйства.

Для слушателей «Школы фермера», завершивших обучение с успешными результатами и представивших эффективный бизнес-план, предусмотрен специальный кредитный продукт банка для запуска собственных проектов.

Помимо образовательных сервисов РСХБ развивает ряд онлайн-платформ, которые способствуют повышению эффективности агробизнеса.

В 2020 году Россельхозбанк запустил уникальную экосистему для аграриев, получившую название «Свое. Фермерство». Данный сервис позволяет в режиме реального времени приобрести корма, удобрения, сельскохозяйственную технику и многое другое. Также в функционал площадки входят онлайн-консультации ветеринара, банковские и бухгалтерские услуги.

В мае этого года стало известно, что к концу декабря Россельхозбанк выпустит еще десять новых цифровых сервисов для фермеров.

Справочно: биография Бориса Листова

Глава РСХБ родился в небольшом городе Ленинградской области — Всеволожске (1969 г.).

Первое высшее образование получил, окончив Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Второй диплом защитил на базе столичной ГЮА им. Кутафина. Также ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

До прихода в РСХБ Листов работал на руководящих должностях в ряде крупных финансовых организаций. Совокупный опыт его работы в финансовой сфере составляет более 20 лет.

Также в течение 2,5 лет Листов занимал сенаторский пост, представляя заксобрание ЕАО (Еврейской автономной области) в верхней палате парламента.

Покинув в 2009-м Совет Федерации, Борис Листов занял должность Первого заместителя председателя Правления РСХБ, а через девять лет возглавил опорный банк агропромышленного комплекса страны.